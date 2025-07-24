參觀內蒙礦場意外墜「浮選槽」6名中國大學生溺斃

中國黃金集團內蒙古礦業有限公司選礦部浮選設施。（圖擷自微信中國黃金內蒙古礦業）

2025/07/24 12:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國東北大學6名大學生23日前往中國黃金集團位於內蒙古自治區的選礦廠參觀，竟因格柵板意外脫落，墜入深十多公尺、充滿礦漿的「浮選槽」，由於礦漿具有腐蝕性和高溫風險，不幸全數溺斃。

中國內蒙古自治區呼倫貝爾市應急管理局23日證實，23日上午10時20分，東北大學6名大學生在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司「烏努格吐山銅鉬礦選礦廠」參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脫落、墜入浮選槽。6人獲救後，醫護人員確認均已溺亡。另有1名老師受傷。

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中媒《極目新聞》報導，呼倫貝爾市政府值班室工作人員稱，當地政府已成立調查組，將展開相關工作，「經初步調查，師生參觀時格柵板脫落，學生意外墜入浮選槽，學生不幸遇難。浮選槽到底有多大，暫不清楚。」

中媒《南方都市報》報導指出，東北大學1名學生透露，罹難者皆為「礦物加工工程學系」大三學生。他表示，自己曾去過事發選礦場，平時浮選區工作人員僅20至30人，實習參觀時學生和老師人數較多。他直言，若是7個人站在格柵板上，可能會撐不住，浮選槽的垂直高度有十多公尺，槽內是礦漿，「類似泥流，人掉進去動不了」。

浮選槽是用於銅鉬礦浮選分離的關鍵設備，透過泡沫浮選法將有用礦物與廢棄土石分離。業內人士稱，浮選槽中的礦漿水含有懸浮物、化學藥劑和重金屬離子，具有腐蝕性和高溫風險，需注意安全防護，「人掉進浮選槽，基本沒有生還希望」。

資料顯示，中國黃金集團內蒙古礦業公司曾對外宣稱「2024年實現零安全事故」，官方網站亦強調「安全生產放首位」。本月11日，礦業公司才剛召開「安全生產委員會」會議，強調「發展與安全統籌推進」。

中國黃金內蒙古礦業官方微信公眾號2月25日發布的文章顯示，企業曾更換浮選車間格柵板，「浮選車間始終將安全生產放在首位，嚴格執行公司安全操作規程。……此外，順利完成了一二系列混精二層平台地面格柵板更換」。

7月24日，中金黃金公告稱，東北大學6名學生在中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脫落墜入浮選槽溺斃。公司對事件不幸遇難者表示沉痛哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問，並對此產生的社會影響深表歉意。

中金黃金24日發出公告，對6名學生在選礦廠不幸遇難表示沉痛哀悼。（圖擷自微信）

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