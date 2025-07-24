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    哥大同意向川普政府支付超過2.2億美元 以恢復聯邦資助

    哥倫比亞大學宣布，已與川普政府達成協議，解決針對其違反反歧視法指控的幾項聯邦調查，以恢復聯邦政府對該校的資助。（法新社）

    哥倫比亞大學宣布，已與川普政府達成協議，解決針對其違反反歧視法指控的幾項聯邦調查，以恢復聯邦政府對該校的資助。（法新社）

    2025/07/24 10:34

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國哥倫比亞大學、哈佛大學等精英學校，面臨著來自川普政府的巨大壓力，要求其嚴厲打擊校園內反猶太主義，否則可能面臨失去大量聯邦資金的威脅。哥倫比亞大學23日宣布，該校近日已與川普政府達成協議，解決針對其違反反歧視法指控的幾項聯邦調查，以恢復聯邦政府對該校的資助。

    根據《CNN》報導，據協議條款，哥倫比亞大學不承認有不當行為，但同意在3年內向政府支付2億美元（約台幣58.6億元）的和解金，並額外支付2100萬美元（約台幣6.1億元），以解決美國平等就業機會委員會的調查。

    交換條件包括，2025年3月遭終止或暫停的絕大多數聯邦撥款將恢復，哥倫比亞大學將恢復獲得數十億美元當前和未來撥款權利。

    哥倫比亞大學補充，協議還將今年稍早因校園抗議活動而撤銷4億美元（約台幣117.1億元）聯邦政府資助後該校宣布的政策變化納入其中，包括限制示威活動、新的紀律程序以及立即審查其中東課程。

    哥倫比亞大學聲稱，雖然不承認在和解協議中存在不當行為，但該校領導層已多次承認，猶太學生和教師經歷痛苦、不可接受的事件，過去和現在都需要改革。

    值得注意的是，哥倫比亞大學代理校長希普曼（Claire Shipman）上個月表示，由於川普政府宣傳活動，學校面臨的財務壓力日益嚴重。她強調，恢復與聯邦政府的合作關係至關重要。

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