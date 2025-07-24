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    改寫演化史！2.47億年前爬行動物竟有神秘背冠

    德國斯圖加特國立自然史博物館製作的「奇蹟蜥」（Mirasaura grauvogeli） 模型，生動還原了其在三疊紀樹林間棲息的樣貌及其背部獨特的華麗飾物。（圖：斯圖加特國立自然史博物館）

    德國斯圖加特國立自然史博物館製作的「奇蹟蜥」（Mirasaura grauvogeli） 模型，生動還原了其在三疊紀樹林間棲息的樣貌及其背部獨特的華麗飾物。（圖：斯圖加特國立自然史博物館）

    2025/07/24 10:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一種前所未見的神秘構造，在距今2.47億年前的爬行動物化石上被發現，其背部的華麗飾物既非鱗片、也非骨骼、更非羽毛。根據科學新聞網站《Science Alert》報導，這項發表於《自然》（Nature）期刊的研究，可能將改寫我們對早期爬行動物外觀與演化複雜性的認知。

    這種被命名為「奇蹟蜥」（Mirasaura grauvogeli）的已滅絕爬行動物，生活於三疊紀，是一種在樹上以利爪捕食昆蟲的小型蜥蜴。德國斯圖加特國立自然史博物館的古生物學家史皮克曼（Stephan Spiekman）指出，這項發現最驚人之處在於其背部的皮膚衍生物，它比已知最早的羽毛化石更古老，且沒有羽毛的分支結構，也缺乏恐龍的骨質棘刺。

    史皮克曼表示：「這絕對是全新的東西。」他解釋，在此之前，科學界普遍認為複雜的皮膚衍生物（如毛髮與羽毛）僅限於哺乳動物與鳥類及其近親。奇蹟蜥的發現證明，在恐龍演化出羽飾的久遠之前，另一支爬行動物已具備發展複雜皮膚附屬物的遺傳潛力。

    團隊分析了超過80件化石，推測這種神秘構造可能由角蛋白（keratin）構成，類似於指甲或爪子。其功能可能並非用於飛行或保暖，而更偏向「視覺溝通」，例如嚇阻掠食者或用於物種內的信號傳遞。更有趣的是，化石中的黑素體（melanosomes）痕跡，其幾何形狀竟與構成羽毛顏色的黑素體一致，再次突顯了其獨特性。

    「奇蹟蜥」的正模標本（holotype）化石，清晰可見其鳥喙狀的頭骨，以及上方扇狀的背冠印痕，這正是既非鱗片也非羽毛的神秘構造之直接證據。（圖：斯圖加特國立自然史博物館）

    「奇蹟蜥」的正模標本（holotype）化石，清晰可見其鳥喙狀的頭骨，以及上方扇狀的背冠印痕，這正是既非鱗片也非羽毛的神秘構造之直接證據。（圖：斯圖加特國立自然史博物館）

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