川普再出招！美司法部啟動調查 歐巴馬被控主導「通俄門」陰謀

美國國家情報總監加巴德。（美聯社資料照）

2025/07/24 10:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美國總統川普深陷艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案風暴之際，其政府正將矛頭轉向前總統歐巴馬。根據《紐約時報》報導，美國司法部已於23日宣布成立一個專案小組，調查川普方面指稱歐巴馬曾下令對其2016年競選活動進行非法調查的說法。

此舉發生的數小時前，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）剛升級了對歐巴馬政府的攻擊，公布了一份她聲稱能推翻「俄羅斯助選川普」結論的解密文件。加巴德在記者會上更言詞激烈地指控，歐巴馬政府官員對川普發動了「長達數年的政變與叛國陰謀」，並稱已將相關文件提交給聯邦調查局（FBI）。

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加巴德直接指控：「我們發現的證據，直接指向歐巴馬總統主導了這份情報評估的羅織過程。」然而，不論是加巴德此次公布的、由共和黨單方面撰寫的2017年眾議院報告，或是先前由川普政府任命的特別檢察官的調查，均未能找到任何實質證據，足以推翻情報界關於俄羅斯干預2016年大選的結論。

民主黨方面則對加巴德的行為予以猛烈抨擊。參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）警告，這種「不顧後果的魯莽行為」，將使美國用以監視俄羅斯的最敏感情報來源與方法置於風險之中。此番針對歐巴馬的大動作，被外界廣泛視為川普政府在面臨自身爭議時，意圖轉移焦點的策略。

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