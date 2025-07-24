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    美媒驚爆司法部長通報 指川普名列「淫魔檔案」

    美國司法部長邦迪。（美聯社資料照）

    美國司法部長邦迪。（美聯社資料照）

    2025/07/24 08:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》披露，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）曾向總統川普表示，他的名字出現在涉及已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性交易調查文件中，消息曝光後，民主黨國會議員呼籲傳喚邦迪作證。

    據報導，邦迪近期在例行簡報中向川普通報，他的名字與其他多名名人一同出現在艾普斯坦相關文件中。儘管外界要求公開檔案內容，司法部本月稍早仍決定不予公開，引發輿論關注。

    民主黨籍聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）對此表示，將要求參院司法委員會傳喚邦迪與聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）出席作證。他在社群平台X上發佈影片指出：「我們現在就需要讓邦迪與帕特爾到委員會作證。」

    司法部對報導拒絕置評，但邦迪與副司法部長布朗奇（Todd Blanche）隨後發表聯合聲明指出，調查人員已全面審查文件，並強調「其中並無任何足以構成進一步調查或起訴的內容」。

    聲明並指出，川普收到簡報屬於「例行通報程序」一部分。報導也提醒，僅出現在艾普斯坦的資料中，不代表該人士涉及不法，艾普斯坦生前與多名名人關係密切，川普過去亦被視為其中之一。

    根據過往公開紀錄與訴訟文件，數千頁涉及艾普斯坦的資料已陸續解密，包括2016年一名指控者的證詞，她提及曾在川普的大西洋城賭場與艾普斯坦共處數小時，但未指名是否見過川普，也未對其提出任何指控。

    川普先前受訪時曾稱艾普斯坦「是個不錯的人」，但後來兩人關係決裂。白宮發言人史蒂文・張（Steven Cheung，漢名張振熙）19日回應稱此事是「民主黨與自由派媒體編造的假新聞續集」。

    美國淫魔富豪艾普斯坦2013年被列為性犯罪者。（法新社資料照）

    美國淫魔富豪艾普斯坦2013年被列為性犯罪者。（法新社資料照）

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