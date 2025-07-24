法第一夫人被指是「男兒身」！馬克宏夫婦怒告美右翼名嘴

法國總統馬克宏（右）和第一夫人碧姬．馬克宏（左）23日對美國右翼人士歐文斯提起誹謗訴訟。（路透資料照）

2025/07/24 09:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）23日對美國右翼人士、Podcast主持人歐文斯（Candace Owens）提起誹謗訴訟，原因是歐文斯聲稱碧姬的生理性別是男性。

據《路透》報導，馬克宏夫婦在向美國德拉瓦州高等法院（Delaware Superior Court）提交的訴狀中表示，歐文斯發動了一場充滿謊言的「全球羞辱運動」（Campaign of global humiliation），藉此宣傳她的Podcast、擴大她的「瘋狂」粉絲人數。

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訴狀提及，歐文斯謊稱72歲的碧姬出生時的名字是「尚米歇爾．托涅」（Jean-Michel Trogneux），但這實際上是碧姬哥哥的真實姓名。

訴狀強調，「歐文斯剖析了他們（馬克宏夫婦）的外貌、婚姻、朋友、家人和個人經歷，將一切都扭曲為旨在煽動和貶低他們的怪誕敘述。」訴狀補充，「這樣做的後果，是全球範圍內的霸凌行為將永無休止。」

對此，歐文斯23日在Podcast中表示，「這起訴訟充斥著與事實不相符之處」，是「顯而易見且絕望公關策略」的一部分，目的是抹黑她的人格。

歐文斯也說，雙方律師自今年1月以來不斷溝通，她並不知道自己即將面臨訴訟。

與此同時，歐文斯的發言人聲稱碧姬．馬克宏多次拒絕歐文斯的採訪邀約，形容訴訟本身就是對她的霸凌。「這是外國政府對美國獨立記者受憲法第一修正案保障權利的攻擊。」

馬克宏夫婦則透過律師發表聯合聲明強調，歐文斯三度拒絕了撤回誹謗性言論的請求，因此提起訴訟。「歐文斯女士的誹謗行為顯然是為了騷擾和傷害我們及我們的家人，博取關注和惡名。我們給了她一切機會讓她收回指控，但她拒絕了。」

美國右翼人士歐文斯（見圖）聲稱法國第一夫人碧姬．馬克宏的生理性別是男性。（法新社資料照）

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