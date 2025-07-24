美日談判出現大圖卡　川普打X加碼金額

2025/07/24 05:39

〔中央社〕美國總統川普宣布與日本達成貿易協議，雙方談判時，川普桌上出現一張圖卡吸引高度關注。川普可能自己把日方建議的4000億美元投資金額塗改為5000億，還在15%關稅建議的半導體下方打X。

川普（Donald Trump）22日在社媒宣布與日本達成巨大貿易協議，對日關稅降至15%，日本對美投資5500億美元（約新台幣16兆1150億元）。不過白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）在社媒X貼出一張美日談判代表與川普在白宮的照片引起關注。

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照片中川普桌上的大圖卡列印文字清楚寫著，10%關稅與15%汽車、醫藥與半導體製品稅率，以及4000億美元大字，但4000億塗改為5000億，半導體製品下打了X，川普社媒貼文再加碼為15%關稅與5500億美元投資。

財經頻道CNBC形容川普談判的藝術，似乎在22日玩到最後一刻。圖卡看似日方提出的投資計畫金額，但被改為5000億，最後貼文成了5500億。白宮解釋，4000億是日方建議，川普為美國民眾加碼多談了1500億。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）23日在彭博（Bloomberg）頻道訪問表示，他做了那張大型圖卡放在桌上，美國談判主將坐在後面，川普坐在那裡主談。

財政部長貝森特（Scott Bessent）在彭博頻道指出，某些國家輸美汽車面臨較高稅率，但日本提出股權、信貸擔保及新資金，對美投資大型計畫，所以談到15%。

美日協議15%關稅是否會成為他國談判的最低標？貝森特強調，那是不同的協議，日本提出創新融資機制才獲得15%。

美日雙方對協議投資金額看法不同，紐約投資銀行派柏桑德勒（Piper Sandler）美國政策研究主任拉普利爾（Andy Laperriere）表示，日本官員對投資美國計畫有不同說法，5500億美元是最高金額，其中包括政府信貸擔保。

拉普利爾指出，日方認為被迫接受協議，屆時一定會對無益於日本利益的美國投資，緩步謹慎行事。（編輯：陳正健）1140724

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