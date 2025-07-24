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    中國助俄侵略引關注　英國烏克蘭議員籲加強反制

    2025/07/24 00:18

    〔中央社〕烏克蘭國會外交事務委員會今天在基輔與英國國會議員、前保守黨黨魁史密斯會晤，聚焦討論北京對俄羅斯全面侵略烏克蘭的支持，以及各國該如何對此採取更強而有力反制。

    烏克蘭國會外委會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）和史密斯（Iain Duncan Smith）分別是「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在烏克蘭和英國的共同主席。IPAC串聯逾40個國家及區域議會總計近300位成員。烏克蘭是在2022年2月遭俄羅斯全面侵略後，於當年9月加入IPAC，目前總計有6位成員（含2位共同主席）。

    IPAC表示，史密斯是與英美公益組織「烏克蘭行動」（Ukrainian Action）的代表一同訪問基輔。史密斯在與烏克蘭國會外委會成員互動期間提到，北京已明確表達對俄侵烏行動的支持，而中國提供經濟支撐，也是俄羅斯得以繼續侵略的重要原因。

    史密斯表示，中方立場無庸置疑。來自中國的軍民兩用貨品和科技為俄羅斯的軍事行動添力；中國增加進口俄羅斯能源，這有助維繫俄羅斯經濟。中國既然是俄羅斯的盟友，就該被當作俄盟友對待。

    梅列日科則在會談期間，對中國的資訊操弄和北京對烏克蘭的干預表達關切，強調各界有必要加強合作，全面深入了解並揭露中方相關行徑。梅列日科提到，中國媒體散播為俄羅斯撐腰的敘事，企圖削弱烏克蘭主權。

    有媒體報導指出，中國外交部長王毅7月初與歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）會面時曾透露，北京不希望俄羅斯在烏克蘭戰敗，以免美國將全部注意力轉向北京。不過，王毅否認中方對俄提供財政或軍事等實質支持，並稱若中國確實這麼做，則這場衝突「早就結束了」。

    自2022年以來，北京一再強調中國不是戰爭當事方，也不對任一當事方提供軍事支持，但媒體所報導的王毅說法透露，北京對烏克蘭戰爭的立場恐不僅是外界形容的「親俄中立」，而是有明顯的助俄動機。烏克蘭勝利、戰爭結束，這樣的結局也能讓美國更有條件全力投入「對付」北京，但報導轉述的王毅言論透露，北京認為俄羅斯的勝利更符合中方利益。

    IPAC表示，英、烏國會議員今天在基輔曾討論俄中軍事協作日增對歐洲安全的影響，並強調有必要對助俄規避國際制裁的中國實體加大制裁力道。（編輯：楊昭彥）1140723

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