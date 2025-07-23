南韓女性61年爭清白 檢方正式道歉請求撤銷判決

南韓性侵受害者崔末子23日走出釜山地方法院，高喊三次「我們贏了」。（法新社）

2025/07/23 22:44

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓檢察官23日在釜山市地方法院正式向一名因61年前在性暴力襲擊中自衛而被定罪的女性崔末子（Choi Mal-ja，譯音）道歉。崔末子因在1964年18歲時，咬掉試圖性侵她的襲擊者的部分舌頭而被判處10個月監禁，緩刑兩年。受到南韓#MeToo運動的啟發，現年78歲的崔末子多年來一直致力於爭取清白推翻定罪。

本案23日在釜山市開始重審，檢察官當庭發表道歉聲明並請求法庭撤銷對她的有罪判決。據南韓「中央日報」報導，當年在調查期間，檢察官在沒有逮捕令的情況下將她拘留，駁回她自衛的主張，認定崔末子的行為超出正當防衛的界限，導致企圖性侵她的男子盧某終身無法言語。1965年1月，崔末子被判10個月監禁，緩刑兩年。當時她沒有上訴，因為她說不知道該如何上訴。

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相較之下，盧某面臨的指控輕上許多。檢察官並未起訴他性侵未遂，而是以非法闖入和恐嚇罪起訴他。他被判處六個月緩刑。崔末子案後來成為法律教科書有關法院未能承認性暴力期間自衛行為的典型案例，被稱為「強吻咬舌案」。

在受到2010年代末韓國 #MeToo 運動的啟發後，崔末子聯繫倡議團體，開始著手申請重審。2020年，即性侵事件發生56年後，她提交了訴狀，最初被下級法院駁回。3年後，最高法院裁定，本案可以進行重審。

23日在聽到檢方道歉和無罪釋放請求後，崔末子走出法庭，帶著笑容留下淚水，連說3次「我們贏了！」。她說，自己現在仍然不敢置信，「但若檢方現在也承認錯誤，那麼我相信這個國家還有正義」， 「多虧了韓國女性熱線、幫助我的律師和韓國人民的支持，我才能站在這裡。這一切都要歸功於韓國人民」。

法院預定在9月10日作出最終判決定。法律觀察家相信法院將接受檢方的無罪釋放請求。

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