微軟SharePoint出包! 中國駭客趁「零日漏洞」攻擊 美核武機構受害

駭客入侵示意圖。（路透檔案照）

2025/07/23 21:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國微軟公司22日警告，3個中國駭客組織，正利用該公司企業協作平台SharePoint最新發現的漏洞，攻擊全球多家機構。彭博報導，SharePoint漏洞的影響規模還在評估中，但目前已知負責美國核武庫安全的「國家核子安全局」（NNSA）系統也遭入侵。

微軟19日首度公開駭客利用SharePoint的「零日漏洞」攻擊後，22日在官方部落格點名三個與中國相關的駭客組織「亞麻颱風」（Linen Typhoon）、「紫羅蘭颱風」（Violet Typhoon）和Storm-2603，正利用此漏洞攻擊。

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資安公司CrowdStrike資深副總裁梅耶斯（Adam Meyers）指出，該漏洞至少從7月7日起就遭利用，初期的攻擊類似有政府支持之活動，後來更廣泛擴散，包括「看起來像中國」所為的入侵行動。

這起事件影響規模尚未完全明朗。美國政治新聞網站《政客》（Politico）22日引述一名美國政府官員說法，政府的調查目前懷疑，至少「4到5個」聯邦機構遭入侵。《彭博》23日報導則指出，美國能源部旗下負責維護核武庫安全的「國家核子安全局」（NNSA）、美國教育部、佛州稅務局以及羅德島議會系統，都遭駭客利用SharePoint漏洞入侵。

能源部表示，因該署多採用微軟雲端系統，影響有限；知情人士強調，並未發現NNSA機密資料外洩。

了解影響範圍的消息人士指出，全球已有60個單位、逾100台伺服器被入侵，包括歐洲、中東多國政府系統。資安公司Eye Security說，SharePoint該漏洞讓駭客存取SharePoint伺服器，取得憑證、金鑰，即使漏洞修補後，都還能維持存取權。網路安全公司Palo Alto Networks威脅情報部門主任斯柯斯基（Michael Sikorski）警告，由於SharePoint與微軟Office、Teams、OneDrive、Outlook等平台深度整合，這是「高嚴重度和高急迫性的威脅」。

中國駐美大使館回應，堅決反對所有形式的網路攻擊，同時也反對無證據下進行抹黑。

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