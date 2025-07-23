美駐中使館「侮辱性」圖文警告 網友：猜猜有幾個中國人不幹這事

美國駐中國大使館和領事館23日透過Ｘ平台發布圖文，警告「我們以前聽說過這樣的故事。說謊或提供虛假文件可能導致永久被禁止入境美國。」（取自美國駐中使領館Ｘ）

2025/07/23 21:13

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國駐中國大使館和領事館23日透過X平台，發布一份「傷害性不大，侮辱性極強」的圖文通告，警告「我們以前聽說過這樣的故事。說謊或提供虛假文件可能導致永久被禁止入境美國。」

網友對此回應：「先從禁止共產黨員及其家屬入境美國開始」、「你們猜猜看有幾個中國人不幹這事兒」、「習近平、王毅…共產黨官員沒有一個不撒謊的，你們要準備處理了嗎」、「用簡體中文圖片，擺明了歧視中國公民，尤其是歧視潤到美國的潤人群體！」

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美國財經媒體CNBC報導，根據川普政府推行的「大而美法案」條文規定，入境美國的外國旅客將被要求繳交至少250美元（約7323台幣）的「簽證誠信費」，適用所有以「非移民簽證」入境的旅客。根據規定，若要取回「簽證誠信費」，申請人必須遵守簽證條件，包括「不得從事未經授權的工作」，以及不得逾期停留超過5天。退款將在簽證到期後進行。

美國國務卿魯比歐5月宣布，將與國土安全部合作，大力撤銷中國學生的簽證，包括與中共有關聯者或在關鍵領域就讀者，美方也將修訂簽證標準，強化對未來所有來自中國及香港的簽證申請審查。

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