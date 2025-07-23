亞洲最低關稅這樣來的？1張照揭川普強勢風格 讓日加碼投資4.4兆！

白宮副幕僚長斯卡維諾23日曝光日本談判代表赤澤亮正，與川普在橢圓形辦公室協商關稅的照片。（圖翻攝自Dan Scavino_X）

2025/07/23 21:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普宣布的新關稅大限（8/1）之前，美日正式達成貿易協議，日本輸美產品由月初川普公布的25%稅率降至15%，引發國際關注。其白宮幕僚今（23日）公開日本政府談判代表在橢圓形辦公室與川普面對面談判的照片，可看出川普似乎對日本不斷叫板，提高對美投資金額，能明顯感受到其強勢的談判作風。

台灣時間今日上午，川普在自家社群「真相社交」」（Truth Social）發文宣布：「我們跟日本達成一項重大的協議，這可能是史上規模最大的交易之一。根據我的指示，日本將向美國投資5500億美元（約新台幣16兆），而美國將可獲得這筆投資所創造利潤的90％。這項協議將創造數十萬個新的工作機會，是前所未見的重大成果！」

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「更重要的是，日本也將全面開放市場，允許美國出口汽車、卡車、稻米、特定農產品以及其他多種商品進入日本市場。同時，日本也同意對出口到美國的商品支付15％的對等關稅。這對美國來說是一個非常讓人振奮的消息，也再次證明美日兩國之間的關係將持續穩固友好。」日本從原先25%稅率降至15%，取得目前對美貿易順差國、同時也是亞洲國家稅率最低的重大進展消息曝光後，引發國際熱議。

根據《路透》報導，白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino ）今天在X平台曝光一張黑白色調的照片，可以看到日本經濟再生擔當大臣、此次對美貿易談判代表赤澤亮正在白宮橢圓形辦公室內，與川普面對面協商關稅，與會者還有美國務卿魯比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等官員。

放大川普辦公桌上一份印著「日本投資美國（Japan Invest America）」字樣的紙板，可以注意到金額與分潤比例與川普在真相社交所宣布的數字不同，原先為日本要投資美國「400B（400 Billion，4000億）」，雙方得50%分潤。但是仔細看就能發現「400」這個數字被川普拿筆劃掉，改成「500（5000億）」的細節。研判之後川普繼續叫板，將「500」拉抬到「550」，也就是最後外界所看到的日本對美加碼投資數字，整整增加1500億美元（約新台幣4.4兆），一張照片就能明顯感受到川普強勢的談判風格。

仔細看能發現「400」這個數字被川普拿筆劃掉，改成「500」的細節。（圖翻攝自Dan Scavino_X）

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