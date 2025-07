中國自誇全球公認最安全國家 網酸：器官失竊率卻最高！

2025/07/24 00:39

〔即時新聞/綜合報導〕中國近年經濟下行,失業、討薪、欠薪等情事頻繁發生,加上政府對內管控力道加大,民怨無從宣洩導致近年「獻忠事件(網上對於中國一系列隨機傷人、報復社會事件的統稱)」頻傳,甚至還有因小粉紅煽動民族仇恨引發的殺、傷外國人案,儘管如此,中共官員23日自稱中國是全世界「最安全的國家」之一,被大批台灣網友狠狠嘲諷。

中共外宣喉舌《環球時報》本週三在X平台發文,國務院新聞辦23日下午舉辦記者會,中國公安部副部長亓延軍在會上表示,中國是全球命案發生率最低、形式犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一,是全世界公認的「最安全國家」之一。

亓延軍的發言隨即被分享到台網,鄉民紛紛吐槽「同時也是器官失竊率最高的國家」、「基本上有天眼隨時監控,誰會傻到犯罪?不過即便有天眼,小孩跟青少年失蹤就是找不回來喔,大家自己想想原因吧」、「因為犯罪者就是政府,人民大多是受害者」、「我其實不懷疑,因為最大的黑幫就是中共」、「我看是最不要臉吧」、「政府自己就是黑幫頭子啊」、「今日最好笑」、「今年電視笑話冠軍就頒給你了!」

China is one of the countries with the lowest homicide rates, the lowest crime rates, and the fewest gun and explosive-related cases. China is recognized as one of the safest countries globally, Qi Yanjun, vice minister of public security, said at a press conference on Wednesday,… pic.twitter.com/D7JXRu0V1F