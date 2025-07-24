中國自誇全球公認最安全國家 網酸：器官失竊率卻最高！

中國公安部副部長亓延軍。（圖翻攝自X平台）

2025/07/24 00:39

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟下行，失業、討薪、欠薪等情事頻繁發生，加上政府對內管控力道加大，民怨無從宣洩導致近年「獻忠事件（網上對於中國一系列隨機傷人、報復社會事件的統稱）」頻傳，甚至還有因小粉紅煽動民族仇恨引發的殺、傷外國人案，儘管如此，中共官員23日自稱中國是全世界「最安全的國家」之一，被大批台灣網友狠狠嘲諷。

中共外宣喉舌《環球時報》本週三在X平台發文，國務院新聞辦23日下午舉辦記者會，中國公安部副部長亓延軍在會上表示，中國是全球命案發生率最低、形式犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一，是全世界公認的「最安全國家」之一。

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亓延軍的發言隨即被分享到台網，鄉民紛紛吐槽「同時也是器官失竊率最高的國家」、「基本上有天眼隨時監控，誰會傻到犯罪？不過即便有天眼，小孩跟青少年失蹤就是找不回來喔，大家自己想想原因吧」、「因為犯罪者就是政府，人民大多是受害者」、「我其實不懷疑，因為最大的黑幫就是中共」、「我看是最不要臉吧」、「政府自己就是黑幫頭子啊」、「今日最好笑」、「今年電視笑話冠軍就頒給你了！」

China is one of the countries with the lowest homicide rates, the lowest crime rates, and the fewest gun and explosive-related cases. China is recognized as one of the safest countries globally, Qi Yanjun, vice minister of public security, said at a press conference on Wednesday,… pic.twitter.com/D7JXRu0V1F — Global Times （@globaltimesnews） July 23, 2025

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