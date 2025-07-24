為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國自誇全球公認最安全國家 網酸：器官失竊率卻最高！

    中國公安部副部長亓延軍。（圖翻攝自X平台）

    中國公安部副部長亓延軍。（圖翻攝自X平台）

    2025/07/24 00:39

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟下行，失業、討薪、欠薪等情事頻繁發生，加上政府對內管控力道加大，民怨無從宣洩導致近年「獻忠事件（網上對於中國一系列隨機傷人、報復社會事件的統稱）」頻傳，甚至還有因小粉紅煽動民族仇恨引發的殺、傷外國人案，儘管如此，中共官員23日自稱中國是全世界「最安全的國家」之一，被大批台灣網友狠狠嘲諷。

    中共外宣喉舌《環球時報》本週三在X平台發文，國務院新聞辦23日下午舉辦記者會，中國公安部副部長亓延軍在會上表示，中國是全球命案發生率最低、形式犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一，是全世界公認的「最安全國家」之一。

    亓延軍的發言隨即被分享到台網，鄉民紛紛吐槽「同時也是器官失竊率最高的國家」、「基本上有天眼隨時監控，誰會傻到犯罪？不過即便有天眼，小孩跟青少年失蹤就是找不回來喔，大家自己想想原因吧」、「因為犯罪者就是政府，人民大多是受害者」、「我其實不懷疑，因為最大的黑幫就是中共」、「我看是最不要臉吧」、「政府自己就是黑幫頭子啊」、「今日最好笑」、「今年電視笑話冠軍就頒給你了！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播