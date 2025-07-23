動員1.5萬人、逾150艘艦艇 俄「7月風暴」大規模海上軍演

俄羅斯國防部23日宣布，動員1萬5000多名官兵、150多艘艦艇，在太平洋、北極海（北冰洋）和波羅的海、裡海，同步展開海上軍演。圖為俄羅斯北方艦隊和阿爾漢格爾斯克號（Arkhangelsk）核動力潛艦。（美聯社檔案照）

2025/07/23 19:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯國防部23日宣布，動員1萬5000多名官兵、150多艘艦艇，在太平洋、北極海（北冰洋）和波羅的海、裡海，同步展開海上軍演。

路透23日報導，這場代號「7月風暴」（July Storm）演習從23日持續到27日，將測試海軍艦隊對非標準作戰、長程武器和無人系統等其他先進科技使用的戰備能力。

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俄國防部表示，參與演習的艦隊官兵將演練前往作戰區部署、反潛作戰、捍衛部署區和經濟活動等，也會將演練擊退空襲武器攻擊、敵方無人艇和無人機攻擊，確保航行安全，以及打擊敵方目標和海軍編隊。

這場演習由俄國海軍總司令莫伊席夫上將（Admiral Alexander Moiseev）親自坐鎮指揮，動員超過150艘艦艇和1萬5000多名官兵，並出動超過120架各型軍機和10套岸置飛彈系統。

根據大多數公開排名資料，俄羅斯海軍軍力位居全球第三、僅次於中國和美國，不過在烏克蘭戰爭中，已蒙受一連串重大損失。

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