英國巨石陣怎麼搬的？ 新研究揭5000年前運送真相

新研究比對巨石陣部分石材，確定其來自200公里外山脈。（路透）

2025/07/23 22:23

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國史前遺跡巨石陣（Stonehenge）長年被視為考古界最大謎團之一，究竟這些巨石如何橫越數百公里落腳現址？最新研究揭示，從該遺跡現場挖掘出的關鍵石塊「紐沃石」（Newall Boulder）與威爾斯山區地層一致，顯示早在5000年前，新石器時代人類便可能動用人力長途搬運，挑戰長年主張冰河搬運的理論。

根據《紐約郵報》報導，這項研究刊登於《考古科學期刊：報告》（Journal of Archaeological Science: Reports），由英國阿貝里斯特威斯大學（Aberystwyth University）地質學者貝文斯（Richard Bevins）領銜進行。團隊比對「紐沃石」與威爾斯普雷塞利山脈（Preseli Mountains）北側的克雷格羅斯伊費林（Craig Rhos-y-Felin）岩層，發現兩者擁有相同的鉿與鋯含量，皆屬葉理狀流紋岩，並含有碳酸鈣沉積層，排除冰河隨機拋灑理論。

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貝文斯指出，若真由冰河搬運，類似石塊應散布在索爾茲伯里平原（Salisbury Plain）各處，但事實上這類岩石僅出現在巨石陣周邊。他直言：「只要能搬運幾十公尺，就能搬數百公里」，且相較於當地砂岩（sarsens）動輒40公噸，這些藍石僅2至3公噸，難度大為降低，當時已具備繩索、木橇與滑道等工具足以完成此壯舉。

研究也意外發現，原被認為為斑點輝綠岩的「32d號石塊」，實際上與「紐沃石」同為葉理狀流紋岩，進一步證明部分巨石確實來自威爾斯地區。研究指出：「與當地巨型砂岩不同，部分石材可證實源自200公里外的威爾斯。」

儘管大多數考古學家接受「人力搬運論」，但也有如地質學者約翰（Brian John）主張冰河搬運，認為「紐沃石」表面有冰蝕痕跡，應為冰河遺留。然而貝文斯團隊強調該說法「毫無證據支持」，甚至批評將假設當成事實，是對公眾的誤導。

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