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    歐盟防長警告「2027年最危險時刻」 防範中俄同步發動侵略

    兩岸軍事行動示意圖。（路透）

    兩岸軍事行動示意圖。（路透）

    2025/07/23 18:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟執委會國防執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）近日訪問華府期間，提出強烈警告：世界「最危險時刻」可能最快在2027年來臨，因為中國、俄羅斯或許會協調，各自在歐洲、印太地區同步發動侵略行動，讓西方防禦體系難以負荷。

    《福斯新聞》22日報導，主管國防和太空事務的庫比柳斯21日晚間在華府表示，「最危險的時刻可能會是在2027年，俄羅斯、中國在這時候可能以經協調的方式，發動侵略行動」。這番談話呼應北約歐洲盟軍統帥、美國空軍中將格林克維奇（Alexus Grynkewich）日前的說法，都凸顯2027年可能是「燃點」之年，屆時莫斯科和北京同步發動軍事行動，有可能使跨大西洋聯盟國防能力緊繃到極限。

    格林克維奇上週在德國一場軍事和國防工業會議上警告，北約的美國和歐洲盟邦須為同時打兩場戰爭，與中俄兩線作戰做好準備：一場是俄羅斯擴大在歐洲侵略行動，一場是在太平洋，若中國國家主席習近平發動侵台行動。他說，「歐洲的戰爭，可能與太平洋的戰爭同時發生」，為此「我們需要一切可能的裝備、設備和彈藥」；他強調，準備時間不多，「時間至關重要」，必須「迅速行動」。

    庫比柳斯21日在華府的談話指出，美國「有權而且有充分理由」，把戰略重心轉向中國，「我們認識到，從長遠角度來看，美國有權也有理由，要開始愈加轉向印太，以削弱中國軍力崛起」，而歐洲必須提升自身防禦能力，「這正是我們正在做的事」。

    歐盟執委會國防執委庫比柳斯今年七月在羅馬出席烏克蘭重建會議。（歐新社）

    歐盟執委會國防執委庫比柳斯今年七月在羅馬出席烏克蘭重建會議。（歐新社）

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