為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    湖南4歲男童拔乳牙「全身麻醉」猝逝 網路熱議

    中國湖南省一名4歲男童在拔乳牙手術中不幸去世。（本報合成，擷取自微博）

    中國湖南省一名4歲男童在拔乳牙手術中不幸去世。（本報合成，擷取自微博）

    2025/07/23 19:49

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省郴州市一名年僅4歲的男童，近日在桂陽縣第一人民醫院接受乳牙拔除手術，不料發生全身麻醉意外，最終搶救無效身亡。男童家屬控訴院方處理失當，6小時後才告知噩耗。當地政府今（23）日表示，相關醫務人員已停職並接受調查。

    綜合中媒報導，事發於21日中午12時許，4歲男童因乳牙位置較深、拔牙難度較高，經醫師評估後進行全身麻醉處置。不料在麻醉過程中，男童突發意外，陷入危急狀況。院方雖緊急召集專家搶救，並聯繫市級重症醫療團隊支援，但仍於當日晚間6時22分宣告不治。

    家屬表示，孩子進入手術室後遲遲未見出來，直到6小時後才接獲噩耗，對院方未即時通知深感不滿。相關訊息經家屬發文披露後，引發社群熱議，許多人質疑為何僅拔除乳牙，卻需採用全身麻醉。

    對此，桂陽縣衛生健康局今日回應，考量男童年齡小、無法配合、牙齒位置特殊，院方經家屬同意採取全麻。事發後，縣委與縣政府高度重視，已責成衛健局、公安等單位組成聯合調查組，並邀集市級權威專家介入調查。涉事醫院已對相關醫療人員停職，配合後續處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播