湖南4歲男童拔乳牙「全身麻醉」猝逝 網路熱議

中國湖南省一名4歲男童在拔乳牙手術中不幸去世。（本報合成，擷取自微博）

2025/07/23 19:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省郴州市一名年僅4歲的男童，近日在桂陽縣第一人民醫院接受乳牙拔除手術，不料發生全身麻醉意外，最終搶救無效身亡。男童家屬控訴院方處理失當，6小時後才告知噩耗。當地政府今（23）日表示，相關醫務人員已停職並接受調查。

綜合中媒報導，事發於21日中午12時許，4歲男童因乳牙位置較深、拔牙難度較高，經醫師評估後進行全身麻醉處置。不料在麻醉過程中，男童突發意外，陷入危急狀況。院方雖緊急召集專家搶救，並聯繫市級重症醫療團隊支援，但仍於當日晚間6時22分宣告不治。

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家屬表示，孩子進入手術室後遲遲未見出來，直到6小時後才接獲噩耗，對院方未即時通知深感不滿。相關訊息經家屬發文披露後，引發社群熱議，許多人質疑為何僅拔除乳牙，卻需採用全身麻醉。

對此，桂陽縣衛生健康局今日回應，考量男童年齡小、無法配合、牙齒位置特殊，院方經家屬同意採取全麻。事發後，縣委與縣政府高度重視，已責成衛健局、公安等單位組成聯合調查組，並邀集市級權威專家介入調查。涉事醫院已對相關醫療人員停職，配合後續處理。

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