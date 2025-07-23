南韓人不婚不生鬆動？ 5月新生兒、結婚登記數雙創新高

南韓民眾逛母嬰用品展。（彭博）

2025/07/23 17:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓政府23日公佈，今年1到5月全國累計新生兒人數突破10萬大關，比去年同期增加6.9%，創下1981年開始相關統計以來，最大增幅。官員表示，生育率增加與結婚數升高有關，今年5月結婚登記數，較同期增加4%，也寫下2019年以來新高。

《韓聯社》、《法新社》23日報導，根據南韓統計廳公布的數據，今年1到5月全國新生兒人數10萬6048人，不僅如此，今年5月出生人口也比同期增加3.8%，為2萬309人，也創下2011年5月以來，同月最高增幅。

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統計廳官員姜賢英（Kang Hyun-young，譯音）指出，結婚數與生育率有強烈的正相關關係。根據政府數據，結婚登記數從去年4月起，連續14個月增加，今年5月2萬1761對登記結婚，比同期增加4%，寫下2019年以來新高，當年為2萬3024對。

與許多國家一樣，南韓也正面臨出生減少、人口老化問題，政府為此提出多項措施，鼓勵生育。在連續超過10年人口負成長之後，南韓去年出生人數首度回升，增加8300人、達23萬8300人，年增率3.6%。

到今年5月為止，南韓出生人口已連續11個月維持增加趨勢，4月增幅尤其顯著，單月新生兒2萬0717 人，年增率高達8.7%。不過，5月總生育率仍僅0.75，遠低於維持人口所需的2.1。華盛頓大學「健康計量評估研究中心」（IHME）數據，以當前生育率預估，2100年南韓人口將縮水將近一半，減少到2680萬人。

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