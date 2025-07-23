為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓人不婚不生鬆動？ 5月新生兒、結婚登記數雙創新高

    南韓民眾逛母嬰用品展。（彭博）

    南韓民眾逛母嬰用品展。（彭博）

    2025/07/23 17:33

    〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓政府23日公佈，今年1到5月全國累計新生兒人數突破10萬大關，比去年同期增加6.9%，創下1981年開始相關統計以來，最大增幅。官員表示，生育率增加與結婚數升高有關，今年5月結婚登記數，較同期增加4%，也寫下2019年以來新高。

    《韓聯社》、《法新社》23日報導，根據南韓統計廳公布的數據，今年1到5月全國新生兒人數10萬6048人，不僅如此，今年5月出生人口也比同期增加3.8%，為2萬309人，也創下2011年5月以來，同月最高增幅。

    統計廳官員姜賢英（Kang Hyun-young，譯音）指出，結婚數與生育率有強烈的正相關關係。根據政府數據，結婚登記數從去年4月起，連續14個月增加，今年5月2萬1761對登記結婚，比同期增加4%，寫下2019年以來新高，當年為2萬3024對。

    與許多國家一樣，南韓也正面臨出生減少、人口老化問題，政府為此提出多項措施，鼓勵生育。在連續超過10年人口負成長之後，南韓去年出生人數首度回升，增加8300人、達23萬8300人，年增率3.6%。

    到今年5月為止，南韓出生人口已連續11個月維持增加趨勢，4月增幅尤其顯著，單月新生兒2萬0717 人，年增率高達8.7%。不過，5月總生育率仍僅0.75，遠低於維持人口所需的2.1。華盛頓大學「健康計量評估研究中心」（IHME）數據，以當前生育率預估，2100年南韓人口將縮水將近一半，減少到2680萬人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播