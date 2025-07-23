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    扯！竊賊見西班牙正妹裸睡 手電筒照私處狂窺30分鐘

    竊賊拿手電筒照射裸睡女子的下體狂看。（擷取自西班牙新聞laSexta Noticias YouTube頻道畫面）

    竊賊拿手電筒照射裸睡女子的下體狂看。（擷取自西班牙新聞laSexta Noticias YouTube頻道畫面）

    2025/07/23 17:53

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙日前發生一起竊盜案，一名竊賊趁屋主睡著時潛入，偷走了300歐元（約新台幣1萬元），更過分的是，這名竊賊發現屋內一名女子是裸睡後，竟拿手電筒照射她的下體狂看，作案過程長達32分鐘。事後是女子發現錢包不見了，查看監視器才驚覺房子遭入侵。

    綜合西班牙媒體報導，這名竊賊從露台入侵後，先是察看客廳桌上的雜物，接著來到臥室，發現床上2人都是裸睡後，他改變主意，沒有打開床頭櫃尋找值錢的東西，而是用手電筒狂照被害人皮菈爾的私處多達8次。他在屋內待了32分鐘，最後只偷走了皮菈爾的錢包以及300歐元。

    受害人之一亞歷克斯（Alex）表示，當晚他與伴侶皮菈爾（Pilar）和他們的貓都在家中休息，卻毫無察覺。他在節目中說：「我們有一隻貓，但牠整晚都沒出聲。」隔天早上，皮菈爾發現自己的錢包不見了，他們查看監視器，才驚覺夜裡遭人入侵。唯一慶幸的是，查看畫面後發現竊賊沒有使用手機或攝影裝置，因此並未拍下侵犯皮菈爾隱私的照片。

    亞歷克斯坦承，事發後他「處於震驚狀態」，心中充滿憤怒。皮菈爾更自那天起至今仍深受驚嚇，「事情發生至今已一個半月，她仍然無法好好入睡，也沒辦法安心待在家裡。我們一直檢查窗戶、鐵欄，因為那是我們的安全空間，現在卻被這麼病態地侵犯了，她感到非常不安。」

    亞歷克斯表示，他與伴侶目前都正在接受心理諮詢，希望透過專業協助盡快走出這段陰霾。

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