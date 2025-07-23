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    英國制裁協助非法偷渡個人與組織 外交大臣稱里程碑時刻

    英國今（23）日對涉嫌協助非法偷渡英吉利海峽的個人與團體實施制裁。外交大臣拉米稱此為里程碑時刻。（路透）

    英國今（23）日對涉嫌協助非法偷渡英吉利海峽的個人與團體實施制裁。外交大臣拉米稱此為里程碑時刻。（路透）

    2025/07/23 17:20

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國今（23）日對涉嫌協助偷渡非法人口進入英國的20人、4個組織和1家公司實施制裁。

    根據《法新社》報導，英國外交部表示，23日宣布的資產凍結和旅行禁令，針對的是推動非法移民進入英國的個人和實體。英國外交大臣拉米（David Lammy ）聲稱，這是政府打擊與英國有關組織移民犯罪工作的里程碑時刻。

    拉米指出，英國從歐洲到亞洲打擊幫助非法移民的人口走私犯，無論他們身在何處，英國都會將他們鎖定。他強調，英國會與世界各地合作夥伴聯手，追究他們責任。

    受到制裁的人有黑幫老大特特瓦尼 （Mohammed Tetwani）。英國稱他為「自封的霍爾果斯（Horgos）之王」，因為他殘酷管理在塞爾維亞霍爾果斯的一個移民營。

    英國外交部聲稱，特特瓦尼領導人口走私組織，其成員扣押移民索要贖金，並對無力支付贖金的婦女進行性虐待。

    前警察翻譯巴西爾（Alen Basil）也遭制裁，英國稱他領導塞爾維亞一個龐大的走私網絡，在腐敗警察幫助下恐嚇難民。

    受到制裁的還有7名與伊拉克有關的人口走私嫌疑人和3名被控利用「哈瓦拉」（hawala）銀行系統進行非法移民的人。「哈瓦拉」銀行系統允許現金轉移，但資金實際上並未流出。

    另外中國的威海亞瑪（Weihai Yamar）戶外用品有限公司也受到制裁，該公司在網上宣傳其小型船隻「明確用於人口走私」。

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