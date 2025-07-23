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    日本對等關稅降至15％「跪來的」？ 他揭戰略角度：台灣多借鑑！

    美對日課徵新關稅從原先的25%降至15%。圖左為美國總統川普，右為日本首相石破茂。（法新社）

    美對日課徵新關稅從原先的25%降至15%。圖左為美國總統川普，右為日本首相石破茂。（法新社）

    2025/07/23 20:16

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普宣布的新關稅大限（8/1）之前，美日正式達成貿易協議，日本輸美產品由月初川普公布的25%稅率降至15%，日本則開放美國汽車及農產品進口，並承諾向美國投資5500億美元，引發國際關注。對此，政論名嘴汪浩表示，日本在對美談判能夠取得如此進展，非常值得台灣借鑑，「懂得退一步，才能站得更高、更穩！」

    汪浩今天在臉書發文，「川普宣稱與日本達成『史上最大協議』，日本不僅同意付美15%對等關稅，還將投資美國高達5500億美元（約新台幣16兆），開放汽車、稻米市場。這筆交易乍看之下日本吃虧，甚至有人形容是『跪了』。但從戰略角度看，日本其實是以退為進，是為了站得更穩。」

    他接著說：「面對區域安全壓力、中國軍事擴張與經濟脅迫，日本選擇加碼與美國的同盟關係，投資美國、穩固市場換來的，不只是經濟利益，而是政治信任與戰略安全。川普主政下的『交易外交』講究實利，日本深知只有先滿足美國的需求，才能在長期合作中獲得話語權。」

    最後汪浩表示，日本能夠順利降低對等關稅，對台灣的啟示是：「與其對美斤斤計較當下的關稅數字，不如著眼於大局。只要台灣在區域安全、供應鏈重組與民主價值上持續展現戰略價值，就有機會在美國主導的秩序中取得更穩固的位置。懂得退一步，才能站得更高、更穩。這不是跪，而是佈局。」

    相關新聞請見：川普宣布日本關稅降至15％ 日本承諾投資美國16.2兆

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