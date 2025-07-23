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    東京公寓火警釀5傷 疑「手持風扇」充電時起火

    炎炎夏日，不少人外出都會自備手持電扇降溫消暑。示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    炎炎夏日，不少人外出都會自備手持電扇降溫消暑。示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    2025/07/23 17:02

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為了對抗酷熱難耐的高溫，輕便好用的「手持風扇」已成許多人的夏日必備好物。然而，日本東京品川區今（23）日上午發生一起住宅火災，疑為民宅內正在充電的手持式風扇起火，造成住戶及消防員等5人受傷。

    據《NHK》報導，火警發生於上午8時30分左右，地點為品川區東品川一棟公寓9樓的房間。火勢延燒面積數十平方公尺，消防單位派出約50輛消防車到場搶救，歷時2小時才控制火勢。火警造成該戶30多歲男性住戶受傷，另有1名消防人員及其他3名住戶亦因吸入濃煙嗆傷或燒傷，目前皆已送醫治療，無生命危險。

    東京警視廳與消防單位初步研判，起火原因與屋內一台正在充電的手持風扇有關，詳細情況仍待進一步鑑定與調查。事發地點鄰近京急線新馬場站，屬於住宅密集區。當時濃煙直竄天際，引發附近居民恐慌。

    日本消防單位提醒，夏季使用便攜風扇日益普遍，但產品多數採用鋰電池，若遭重摔或電池品質不良，恐導致短路起火甚至爆炸。民眾應避免於睡眠或無人看管時充電，周圍也不要堆放易燃雜物。

    去年，日本兵庫縣尼崎市消防局曾公開一段影片示警，一台掛於人體模型脖子上的便攜式風扇，突然爆炸並發出巨大聲響，強調手持風扇若曾掉落或受到其他撞擊，應即刻停止使用。同時建議選購具安全認證的產品，留意使用與充電指引，才能降低類似意外的發生風險。

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