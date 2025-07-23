檢方倒戈求無罪！ 南韓阿嬤咬舌抗狼案61年後平反希望濃

61年前因咬斷性侵未遂者舌頭而遭定罪的崔末子（中），23日在釜山地方法院出席重審聽證會後，被支持者的掌聲所包圍。（法新社）

2025/07/23 16:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓一樁沉冤61年的性侵自衛案，23日在釜山地方法院開庭重審。根據《法新社》報導，當年為反抗性侵而咬斷加害者舌頭、卻反遭判刑的女子崔末子（Choi Mal-ja）親自出庭。庭審中出現關鍵進展：檢方一反過去的立場，正式請求法院判處崔末子無罪。

這起事件發生在1964年，當時年僅19歲的崔末子，遭一名21歲的男子襲擊並強壓在地。法庭紀錄顯示，在男子強行將舌頭伸入她口中時，崔末子為掙脫而咬斷了其約1.5公分長的舌頭。然而，當時的判決極具爭議：加害者僅因非法侵入與恐嚇，被輕判6個月有期徒刑、緩刑2年，強暴未遂部分並未成立。

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反觀奮力自衛的崔末子，卻被法院以「重傷害罪」判處10個月有期徒刑、緩刑2年。判決理由是，她的行為「已超越法律上可容許的合理自衛範圍」。

這起不公的判決，在2017年全球#MeToo運動興起後獲得了重生的動力，激勵崔末子決心尋求正義。歷經多年奮鬥，南韓最高法院終於在2024年下令重審此案。

在23日開庭前，崔末子在法院外向記者表示：「國家讓我以罪犯的身分活了61年。」

在當日的庭審中，檢方正式向法院提出撤銷崔末子舊有罪名的請求。此舉被視為全案的決定性轉折，也代表官方對此歷史案件的態度轉變。法院預計將在今年9月做出最終宣判。

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