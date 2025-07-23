雙層巴士撞橋「削頂」！乘客飛出車外20人傷

雙層巴士撞限高橋，整片車頂掀飛釀重傷。（圖擷取自X@sarcasm_scoop）

2025/07/23 17:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國日前發生驚悚交通事故，一輛雙層巴士撞上限高橋樑，整個車頂被削去，導致20人受傷，其中1名乘客更被拋飛至車外，肇事司機已被警方逮捕調查，當局正釐清公車為何偏離原定路線。

根據《BBC》報導，這起事故發生於21日，地點為大曼徹斯特（Greater Manchester）地區索爾福德（Salford）巴頓巷（Barton Lane）。巴士撞上布里奇沃特運河渡槽（Bridgewater Canal Aqueduct）後上層車頂被整片掀起，一名乘客當場從高處被拋出，畫面相當震撼。

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大曼徹斯特警方表示，受傷者包括一名19歲女子與兩名男子（年約20多歲與40多歲），皆為重傷，目前情況穩定，另有12人接受現場治療，另5人輕傷無需送醫。警方指出，現場橋樑設有限高告示與懸吊鏈條，但仍未能阻止撞擊，顯示警示機制恐有改善空間。

肇事司機為一名50多歲男子，涉嫌疏忽駕駛導致他人重傷，案發後已遭逮捕並交保候傳。大曼徹斯特交通局證實，該輛100號巴士當時未行駛原定路線，已展開緊急調查並與營運商Stagecoach合作釐清肇因。

???? UK BUS HORROR: Top RIPPED OFF after driver slams into low bridge



A double-decker bus collided with a low bridge, nearly decapitating passengers as the entire upper deck was sheared off. 20 people injured — several with serious head trauma.



???? Driver ARRESTED for careless… pic.twitter.com/XRKWNo0wa2 — Sarcasm Scoop （@sarcasm_scoop） July 22, 2025

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