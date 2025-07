雙層巴士撞橋「削頂」！乘客飛出車外20人傷

2025/07/23 17:28

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國日前發生驚悚交通事故,一輛雙層巴士撞上限高橋樑,整個車頂被削去,導致20人受傷,其中1名乘客更被拋飛至車外,肇事司機已被警方逮捕調查,當局正釐清公車為何偏離原定路線。

根據《BBC》報導,這起事故發生於21日,地點為大曼徹斯特(Greater Manchester)地區索爾福德(Salford)巴頓巷(Barton Lane)。巴士撞上布里奇沃特運河渡槽(Bridgewater Canal Aqueduct)後上層車頂被整片掀起,一名乘客當場從高處被拋出,畫面相當震撼。

請繼續往下閱讀...

大曼徹斯特警方表示,受傷者包括一名19歲女子與兩名男子(年約20多歲與40多歲),皆為重傷,目前情況穩定,另有12人接受現場治療,另5人輕傷無需送醫。警方指出,現場橋樑設有限高告示與懸吊鏈條,但仍未能阻止撞擊,顯示警示機制恐有改善空間。

肇事司機為一名50多歲男子,涉嫌疏忽駕駛導致他人重傷,案發後已遭逮捕並交保候傳。大曼徹斯特交通局證實,該輛100號巴士當時未行駛原定路線,已展開緊急調查並與營運商Stagecoach合作釐清肇因。

???? UK BUS HORROR: Top RIPPED OFF after driver slams into low bridge



A double-decker bus collided with a low bridge, nearly decapitating passengers as the entire upper deck was sheared off. 20 people injured — several with serious head trauma.



???? Driver ARRESTED for careless… pic.twitter.com/XRKWNo0wa2