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    吐瓦魯「全國出走」升級！逾8成國民申請澳洲氣候簽證

    吐瓦魯由低窪環礁組成，如圖中的富納富提環礁（Funafuti Atoll），在海平面上升的威脅下顯得極為脆弱，是島國人民被迫尋求海外生路的根本原因。（法新社資料照）

    吐瓦魯由低窪環礁組成，如圖中的富納富提環礁（Funafuti Atoll），在海平面上升的威脅下顯得極為脆弱，是島國人民被迫尋求海外生路的根本原因。（法新社資料照）

    2025/07/23 15:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一場史無前例的「全國大出走」，正從預警變為驚人的現實。根據法新社23日公布的最新官方數據，澳洲為即將被海水淹沒的太平洋島國、我國友邦吐瓦魯（Tuvalu）提供的「氣候簽證」，已吸引高達8750人登記，這個數字相當於吐瓦魯全國總人口的82%，凸顯了島國人民對家園沉沒的集體絕望，以及國家面臨「空洞化」的即時危機。

    澳洲駐吐瓦魯高級專員公署在聲明中證實了這個「極高」的申請量，並坦言，在今年僅提供280個簽證名額的情況下，「這意味著許多人都將失望而歸」。從6月底開放申請時的超過3成人口，到如今超過8成國民登記，這場簽證抽籤已演變為一場關乎國本的全民性抉擇。

    這項看似人道的政策，背後潛藏著加速掏空國家的風險。雪梨大學地理學家康奈爾（John Connell）先前便警告，大規模的人口外移，特別是技術人才與年輕人的離去，將使吐瓦魯的未來岌岌可危。科學家預估，這個由9座珊瑚環礁組成的國家，在80年內將不再適合居住。

    此簽證計畫是澳洲與吐瓦魯《法雷皮利聯盟》（Falepili Union）協議的一部分，該協議不僅是氣候救援，更被視為坎培拉當局抗衡中國在太平洋擴張的地緣政治佈局。協議中，澳洲承諾在吐瓦魯遭遇「軍事侵略」時提供防禦協助，並在法律上承認其未來因海平面上升而失去領土後的主權。

    然而，這份協議的代價正逐漸浮現。對吐瓦魯而言，當8成國民都將希望寄託於海外時，如何在保全國民生計與避免國家因人才流失而提前「滅亡」之間取得平衡，已成為一個無比沉重且迫在眉睫的現實難題。

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