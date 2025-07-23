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    南非片面更名降等台灣駐處 美眾議員外委會審查會議為我發聲

    美國眾院外委會非洲小組主席史密斯22日為我國發聲表示，任何單方面違反1997年雙邊協議的企圖與改變現狀的舉動都是不可接受的，呼籲南非勿屈從中共壓力，回歸法定現狀。（擷取自House Foreign Affairs Committee Republicans YouTube）

    美國眾院外委會非洲小組主席史密斯22日為我國發聲表示，任何單方面違反1997年雙邊協議的企圖與改變現狀的舉動都是不可接受的，呼籲南非勿屈從中共壓力，回歸法定現狀。（擷取自House Foreign Affairs Committee Republicans YouTube）

    2025/07/23 15:18

    〔記者黃靖媗／台北報導〕在南非副總統率團訪中後，南非外交部隨即在未與我國協商下，逕將我駐南非代表處更名、降等。對此，美國眾院外委會非洲小組主席史密斯（Chris Smith）為我國發聲表示，美國國會對此高度關注，任何單方面違反1997年雙邊協議的企圖與改變現狀的舉動都是不可接受的，呼籲南非勿屈從中共壓力，回歸法定現狀。

    南非外交部在未與我國協商下，21日以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

    美國聯邦眾議院外交委員會22日召開法案審查會議，討論《美國與南非雙邊關係檢視法案》（U.S.-South Africa Bilateral Relations Review Act of 2025），外委會非洲小組主席史密斯在會中事實陳述部分提到，南非外交部21日發布聲明，針對經台斐雙方正式協議確立的代表處名稱「駐南非共和國台北聯絡代表處」做出回溯性的更動。

    史密斯指出，美國國會對此高度關注，認為任何單方面違反1997年雙邊協議的企圖與改變現狀的舉動都是不可接受的，中共對台灣的打壓及其人權紀錄令人憂慮，也影響南非做為國際可信賴夥伴的形象；他也讚許南非「國家團結政府」（GNU）中的民主聯盟（DA）捍衛民主台灣、反抗親中共勢力，呼籲南非勿屈從中共壓力、回歸法定現狀。

    外交部長林佳龍表示，對史密斯為我執言表示誠摯歡迎及感謝，並再度嚴正敦促南非政府秉持契約精神，遵守1997年台斐雙邊關係法律架構，儘速與我方展開基於「對等、尊嚴」為原則的對話協商，在台斐雙方獲得協商共識前，不應片面更改我駐處名稱及地位，或對我駐處採取任何強制手段。

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