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    獅子襲擊婦女和小孩後 巴基斯坦打擊大型貓科生物

    在一起獅子襲擊婦女和小孩的事件發生後，巴基斯坦開始打擊大型貓科動物。（法新社）

    在一起獅子襲擊婦女和小孩的事件發生後，巴基斯坦開始打擊大型貓科動物。（法新社）

    2025/07/23 16:57

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕獅子、老虎、獵豹等動物一直是巴基斯坦權力、地位甚至政治忠誠的象徵。但在一起獅子襲擊婦女和小孩的事件發生後，巴基斯坦開始打擊大型貓科動物。

    根據《BBC》報導，拉合爾（Lahore）發生1名婦女和她的2個孩子遭逃跑寵物獅襲擊事件，此後巴基斯坦發起打擊大型貓科動物行動。

    巴基斯坦新規規定，動物主人必需為每隻動物支付5萬盧比（約台幣5158元）的一次性註冊費，農場最多只能飼養10隻大型貓科動物，且不得超過2個物種。飼養場所也必需向公眾開放參觀。

    若違反新法律，可能被處以最高20萬盧比（約台幣2萬元）的罰款，情節較嚴重的，最高可判處7年監禁。

    值得注意的是，巴基斯坦大型貓科動物買賣已持續數十年；近日野生動物官員就接獲通報，內容是1名男子無證飼養獅子和幼崽，非法繁殖出售。

    當野生動物官員趕到拉合爾郊區某棟建築時，主人已經失蹤，只留下飼養員承擔照顧5隻小獅子的責任。

    獲救的小獅子們被隔離在拉合爾野生動物園進行醫療檢查，動物官員懷疑主人可能帶走幼崽父母並將其藏起來。

    野生動物官員擔心，這次突擊行動只是觸及冰山一角。他們認為光是在旁遮普邦，就有數百隻甚至數千隻未申報的大型貓科動物。

    巴茲斯坦還有個問題要面對，那就是大型貓科動物近親繁殖普遍，一些貓科動物因健康問題可能不得不被安樂死。

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