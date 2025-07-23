石破茂重申留任意願 否認職辭傳聞

日本放送協會（NHK）報導，石破在會後受訪時否認將要辭職的傳聞，表示「並非事實」，他重申繼續執政的意願。（彭博資料照）

2025/07/23 15:11

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕日本首相石破茂今天下午與麻生太郎、菅義偉和岸田文雄等3位前首相會談，日本放送協會（NHK）報導，石破在會後受訪時否認將要辭職的傳聞，表示「並非事實」，他重申繼續執政的意願，強調為了迅速解決政策問題，不能製造政治空窗期。

石破在參院大選落敗後宣布繼續留任，在黨內引發巨大的反彈聲浪，黨內中生代議員和地方黨部串聯「罷免總裁」的行動，在選後迅速展開，逼宮壓力急速加大。陷於孤立狀態的他，決定與自民黨3大老進行會談，希望透過當面說明留任的理由，以取得諒解。

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不過，今天早上美國總統川普總統突然宣布美日關稅談判達成協議，新的15%關稅稅率，較7月8日關稅信函通知的25%降低了10個百分點。由於「美日關稅談判處於關鍵時刻」是石破執意留任的主要理由之一，川普的宣布等於拆解了石破留任的最大藉口。

石破在上午9點多受訪時表示，將依據談判結果對去留做出判斷，但在徹底研究協議內容之前，無法發表評論。但經過不到2小時後，每日新聞爆出，石破擬於8月底前宣布辭職，之後過1個多小時，讀賣新聞也報導，石破將於本月內辭職。

短短3個小時內，日媒的消息混亂，讀賣的報導中還提到，石破下午與3大老的會談，將說明辭職的想法。而黨中央也在研究新總裁的選舉日程。

自民黨這3位大老，麻生太郎是黨的最高顧問，也是自民黨現存唯一派閥「麻生派」的龍頭，他在20日參院大選開票當晚，即透過周邊喊話「絕對不允許留任」，近日黨內中生代議員串聯「罷免總裁」，麻生和前幹事長茂木敏充被視為是震源所在。菅義偉和岸田文雄在去年總裁選舉的第二輪投票，轉向支持石破，催生了石破政府。在這波逼宮的風潮中，態度傾向觀望。

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