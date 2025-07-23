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    南韓新生兒增長創紀錄 難掩人口「死亡交叉」警報

    南韓少子化出現驚人逆轉，今年前5個月新生兒數量創下40多年來最高增長率。（歐新社資料照）

    南韓少子化出現驚人逆轉，今年前5個月新生兒數量創下40多年來最高增長率。（歐新社資料照）

    2025/07/23 14:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓23日公布的新生兒數據，呈現出40多年來最驚人的增長，讓外界一度認為「少子化地獄」終於迎來轉機。然而，根據《法新社》引述專家分析指出，這波反彈恐是曇花一現的統計幻象，其背後更深層的結構性危機，絲毫未獲解決。

    根據《韓聯社》報導，受惠於去年以來的結婚潮，南韓今年前5個月的新生兒數量達10萬6048人，年增率高達6.9%，創下自1981年統計以來的同期最高增幅。這項數據無疑是正面的，也讓大力投入數十億美元催生政策的南韓政府，暫時鬆了一口氣。

    但這份看似亮眼的成績單，卻無法掩蓋一個殘酷的現實。《法新社》的報導點出，南韓5月份的總和生育率（婦女一生中生育子女的總數）僅有0.75，遠低於維持人口穩定所需的2.1。這意味著，儘管生育的「人數」增加了，但育齡女性整體的生育「意願」依然在崩潰邊緣。

    《法新社》進一步引述專家分析，點出了這場「統計幻象」背後的根本原因：高昂的育兒成本與房價、競爭過度的社會環境，以及職業婦女難以兼顧家庭與事業的雙重壓力。這些結構性枷鎖1日不除，任何因短期因素（如疫情後的補償性結婚潮）帶動的生育反彈，都將難以持續。

    最令人憂心的是長期趨勢，《法新社》引述美國華盛頓大學健康指標與評估研究所的預測，若目前的低生育率持續，南韓總人口將在2100年時，從現有的5100萬近乎腰斬至2680萬。即便《韓聯社》報導的數據顯示5月份新生兒增加，但同月人口仍淨減少8202人，「死亡交叉」的警報從未解除。

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