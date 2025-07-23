體力透支？美媒揭72歲習近平減少外訪 還缺席重要峰會

中共領導人習近平近來頻傳身體健康亮紅燈。（歐新社）

2025/07/23 14:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕作為中共歷史上出訪次數最多的領導人，習近平近年不像過去那樣頻繁密集海外訪問，甚至缺席了往年固定出席的金磚國家（Brics）峰會，分析推測，72歲的習近平深知「體力是一種寶貴的政治資源」，可能正在減少出訪。

《華爾街日報》23日報導，習近平在2024年4次出訪海外，訪問了10個國家；今年（2025年）上半年，他3次出訪，訪問了5個國家。相比之下，他在2013年至2019年間平均每年訪問約14個國家，並2014年創下訪問20個國家的峰值。

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在因新冠疫情中斷外訪32個月後，習近平於2022年恢復出國訪問，但自那以來，他尚未恢復前2個任期內，那種頻繁出訪的節奏。

同時，習近平本月還缺席了一年一度的金磚國家峰會，而他曾參加該組織過去12次的峰會，這也是2年來他第2次缺席該場重要國際會議。外交官和分析人士表示，考慮到習近平致力於提升中國在此類多邊組織的影響力，他決定缺席金磚國家峰會值得注意。

報導引述知情人士透露，在中國官員向歐盟表示習近平今年沒有訪問歐洲的計畫後，原定今年在布魯塞爾舉行的中國-歐盟峰會改在北京舉行。

分析人士認為，在習近平年事漸長，且作為中共中央總書記的第3個5年任期將在2027年結束的情況下，習近平可能正在減少出訪，以下放他作為領導人所承擔的部分職責。

新加坡南洋理工大學助理教授Dylan Loh說，考慮到習近平的年齡，「習近平越來越願意將外交政策執行層面事務交由他信任的代表處理」，他這樣做可能是為了更好地管理精力。但他強調，「中國當然沒有將目光從外交政策上移開。」

亞洲協會政策研究院的研究員托馬斯表示，「體力是一種寶貴的政治資源，習近平深知這一點。隨著年齡的增長，他正謹慎管理自己的出行以保存體力。」「缺席在巴西舉行的金磚國家峰會可能與地緣政治的關係不大，而更多是與倒時差有關。為了1次為期2天的會議而進行48小時的往返，就身體消耗而言是不值得的。」

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