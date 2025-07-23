南韓少子化有救？出生數連續11個月增加 增幅創44年最高

南韓新生兒數量連續11個月增加．今年1至5月總出生人口還創下44年來同期增幅最高紀錄。（歐新社）

2025/07/23 14:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓少子化已成國安危機，不過受到政策介入、結婚人數增加影響似乎開始好轉，統計廳今（23日）公布的資料顯示，韓國今年5月的新生兒數量為2萬309人，不僅是連續11個月增加，今年1至5月總出生人口還創下44年來同期增幅最高紀錄。

據《韓聯社》報導，南韓5月新生兒比去年5月多出741人（3.8％），是繼2011年5月5.3％之後14年來同月最高增幅，實際增加數字則是繼2015年5月785人之後10年來同月最高。

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除此之外，南韓自去年7月以來出生人數已連續11個月增加，今年1至5月累計新生兒達10萬6048人，和去年同期相比增加6.9％，創下1981年開始統計以來的同期最高增幅。

南韓5月總和生育率（婦女一生中生育子女的總數）為0.75，較去年5月上升0.02，當局認為這是受到去年以來結婚率上升、中央和地方政府提供生育補助的影響。

從去年4月以來，南韓結婚數量已連續14個月維持成長，今年5月共2萬1761對成婚，比去年同期增加840對新人，創下自2019年5月2萬3045對的同月最高紀錄。

此外，南韓今年5月離婚數量為7413對，和去年5月相比減少510對，創下1997年5月7437對以來28年來同月最低紀錄。

不過，南韓今年5月死亡人數仍超過出生人數，人口減少了8202人。

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