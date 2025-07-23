《華爾街日報》記者被禁止採訪！《紐時》發聲譴責白宮

《紐約時報》發表聲明替《華爾街日報》發聲。（法新社）

2025/07/23 14:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》日前披露美國總統川普曾在2003年為昔日友人、性犯罪富豪艾普斯坦寄送1封內容不雅的生日賀函，但遭川普駁斥不實，並提出誹謗告訴求償至少100億美元。此外還禁止該報隨他出訪蘇格蘭。對此，《紐約時報》發表聲明替《華爾街日報》發聲。

根據《衛報》報導，在《華爾街日報》報導川普與艾普斯坦關係後，遭川普政府排除在白宮隨行媒體名單之外。《紐約時報》公開發聲明聲援《華爾街日報》，譴責白宮此舉是對新聞自由的威脅與憲政原則的踐踏。

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《紐時》發言人表示，白宮的行為是「川普總統對一家報導他不喜歡的新聞機構進行的赤裸裸報復」，警告這種作法將「剝奪美國人民了解政府運作方式的權利」。聲明指出：「白宮不讓全美主要新聞機構之一報導國家最高行政機關，是對言論自由與新聞自由等核心憲政原則的攻擊。」

《紐時》強調：「無論政治立場為何，美國人都有權知道並理解總統的作為，而記者在這項公共利益中扮演關鍵角色。」

這項聲明緊接在川普政府將《華爾街日報》排除於總統蘇格蘭行程的隨行採訪團之後，原因是《華爾街日報》刊出一篇報導，指稱川普曾於2003年向艾普斯坦寄出「低俗」的生日賀詞。

根據該報導，當時川普是祝賀艾普斯坦生日的一群人之一，祝詞收錄在一本皮革裝訂的書中，其中川普的留言包含暗示性內容及裸體女性的塗鴉。川普否認指控，並已對該報提起100億美元的誹謗訴訟，而《華爾街日報》堅持其報導屬實。

白宮記者協會（WHCA）會長蔣韋佳（Weijia Jiang）也譴責此事為「令人極度憂心」的行為，並指出這是「政府報復行動」，嚴重破壞第一修正案所保障的新聞自由。

但此舉只是川普政府與媒體敵對關係的最新表現。今年稍早，白宮曾因美聯社拒絕使用「美國灣」（Gulf of America）一詞取代歷來使用的「墨西哥灣」（Gulf of Mexico），將其排除在新聞聯合採訪名單之外。

此外，川普政府還接管了原由白宮記者協會負責的媒體隨行名單編排權，轉由官方直接操控媒體進出，進行選擇性排除與納入。

除了對《華爾街日報》的訴訟外，川普也已對多家大型媒體機構提起訴訟，包括CBS/派拉蒙、ABC新聞與Meta公司，這些公司目前皆已與川普達成數百萬美元的和解協議。

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