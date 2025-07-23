比WHO成員快！加拿大東亞問題專家：台率先掌握COVID-19人傳人消息

「台灣青年海外搭僑計劃」加拿大溫哥華組拜訪駐溫哥華台北經濟文化辦事處並與教授及僑領座談。（記者張伶銖攝）

2025/07/23 14:25

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華22日報導〕加拿大東亞問題專家、卑詩大學（UBC）政治系教授蕭逸夫（Yves Tiberghien）近期在與僑委會「台灣青年海外搭僑計劃」的學生見面時，一語道破「外交關係並不是萬靈丹」的國際現勢。

原來有學生代表不理解，為何台灣願意在疫情防治及提升人們健康的領域上作出貢獻，但總是受限於所謂的「一個中國」政策，而始終被國際衛生會議（WHA）排除在外? 蕭逸夫答覆說，即使加拿大和中國都是世界衛生組織（WHO）成員，兩國也有外交關係，但加拿大在COVID-19疫情爆發初期，並未因為和中國有外交關係，因此掌握中國內部疫情的發展，以致對COVID-19已發展至人傳人時仍一無所知。

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蕭逸夫說，反倒是台灣，雖然不是WHO的成員，但在傳染病消息的掌握卻快過WHO所有成員，包括加拿大和美國。他說，2020年1月13日，兩名台灣醫生從武漢的醫院高層率先得知COVID-19已經開始人傳人的消息，兩天後即2020年的1月15日，台灣即宣布進入防疫的緊急狀態。他說，那時的加拿大和美國，都還被蒙在鼓裡，這兩國家和中國都有外交關係，但仍是無法自中國方面獲得與疫情有關的情報。

僑委會「台灣青年海外搭僑計畫」12名成員最近在溫哥華訪問，與溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣，以及卑詩大學政治系教授蕭逸夫、辦事處僑務組長郭淑貞及大溫台僑聯合會3名共同主席等僑領針對台加關係發展，以及與台灣有關的全球議題進行對話。

「搭僑計劃」成員之一中山醫學大學醫學系學生陳欣瑩去年前往日內瓦參加國際衛生會議（WHA）周邊會議，對於台灣現今的醫療發展，那麼努力想加入WHA，但台灣代表仍被WHA排除在外。她因此請教蕭逸夫如何分析「一個中國」政策對台灣加入WHA產生的影響。

蕭逸夫以台灣率先掌握COVID-19人傳人的消息說明台灣對傳染病情報的掌握快過WHO成員，但同時也點出國際社會需要台灣共同防疫，但也不諱言台灣仍面臨許多政治上的困難。蕭逸夫曾經在台灣的大學擔任客座教授，他說，他即將再回到台灣任教，這次他將擔任清華大學台北政經學院的教授及助理院長。

劉立欣補充說，台灣在對抗COVID-19疫情蔓延的努力為全世界有目共睹，這包括台灣對世界各地捐贈了大量的防護用品，幫助了很多國家。她表示，同時，台灣的醫生和護士組成的醫療隊，深入一些第三世界國家救治病人，這些均說明台灣雖然未加入WHO，但已開始對國際社會作出貢獻。

另一名同學則問到，加拿大在2022年11月發布的印太策略，是否令加拿大「一中原則」有些改變?蕭逸夫說，加拿大「一中」政策基礎未變，不過他向同學們解釋，一直以來，加拿大所說的「一個中國」，從來只是「注意到」（take note）中國對於「一個中國」 的主張，而不是加拿大認同這項主張。

僑務組組長郭淑貞表示，搭僑計畫是讓青年走出校園、走出台灣，實際認識外交與僑務工作的平台。今年「溫哥華組」學生代表團的行程內容豐富，在溫哥華訪問一周時間內，他們到訪卑詩省議會、溫哥華市政府，並拜訪當地僑社、文化團體與台商企業，並舉辦青年世代交流座談等活動。

到今年為止，搭僑計畫至今已選送超過700位台灣青年赴海外參訪。

中山醫學大學醫學系三年級同學陳欣瑩詢問台灣如何突破「一個中國」的障礙。（記者張伶銖攝）

蕭逸夫（右二）解答搭僑計劃成員提出的問題，並說台灣掌握疫情情報比WHO成員更快。左一為劉立欣、左二為台貿中心主任邱仕敏、右一為僑領張健理。（記者張伶銖攝）

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