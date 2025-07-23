親中立委恐被掃出國會 英媒聚焦罷免風暴撼動台灣民主

罷免行動支持者與志工7月22日聚集在台北捷運站外，高喊「罷免成功！」為7月26日的投票造勢。（法新社）

2025/07/23 14:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕1場由公民自發發起、規模前所未見的罷免行動正席捲台灣，劍指逾30名被控親中的國民黨立委，並可能改變國會勢力版圖。英國《衛報》22日以〈全面罷免？〉（Total recall?）為題，深入報導此一政治風暴，指此舉不僅反映台灣政局激化，也揭示北京勢力干預的陰影。

報導指出，台灣罷免制度允許公民在任期中促成民代退場，惟此次行動規模空前，全數對象為國民黨立委，已創歷史新高。第一波24席將於本週六投票，8月還有7席待決。只要6席被罷免，國民黨恐將失去國會多數地位，由民進黨重新主導。

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《衛報》記者走訪台北大直等保守選區，記錄學生志工在垃圾車旁發放罷免傳單時遭鄰里激烈反彈。有選民大聲怒斥：「我們反對罷免！」反映罷免行動不僅挑戰政黨結構，也撕裂基層社群。

這場運動由公民團體發起，並獲執政黨支持，矛頭指向親中傾向明確的國民黨立委，包括曾赴北京與習近平親信王滬寧會面的傅崐萁等人。台灣大學國家發展研究所助理教授南樂（Lev Nachman）受訪指出：「這些立委中，確實有人公開支持親北京政策。在罷免者眼中，『反民進黨』已等同『親共』。」

國民黨則痛批此為政治清算，稱民進黨「輸不起」，濫用民主機制打壓異己。黨主席朱立倫更指賴總統「比共產黨還共產」，反制力道強烈；支持罷免的科技大亨曹興誠則回嗆國民黨是「北京的特洛伊木馬」。街頭上已傳出罷免志工遭攻擊、個資外洩，氣氛緊張。

報導指出，北京正密切關注這場政治混戰，中共喉舌媒體更藉機批評罷免為「極端行動」，試圖削弱台灣民主正當性。副總統蕭美琴對此表態，強調罷免制度本身是民主體制的一環，也是人民守護主權的方式。她直言：「中共積極透過假訊息、滲透與統戰手段破壞我國社會凝聚力，台灣必須強化防衛韌性。」

《衛報》引述觀察人士認為，儘管反對者人數或許更多，但支持罷免的選民動員力道更強，成敗仍難預料。南樂強調：「這場政治鬥爭已在台灣社會撕開一道傷口，無論結果如何，都亟需正視並彌合。」報導最後指出，這場結合憲政機制與社會運動的罷免行動，勢必成為台灣民主發展的重要分水嶺。

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