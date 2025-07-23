中製電動自行車恐有起火致傷致死風險 美國宣布召回多款

中國製造的多款電動自行車存在鋰電池起火風險，美國消費品安全委員會展開召回。（圖擷自viviebikes網站）

2025/07/23 13:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由中國廣東省廣州市普藍特車業製造的多款電動自行車，存在鋰電池起火致人受傷、死亡的風險，美國消費品安全委員會（CPSC）宣布全面展開召回。

CPSC官網公告指出，此次召回的電動自行車以VIVI品牌販售，型號包括C26、H6、H7、S3、Z1、Z2、Z3、FM20、F20、MT20、MT26H、MT26G、M026SH、M026TGB、26LGB。

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CPSC表示，這些自行車於2020年12月至2023年11月在亞馬遜、沃爾瑪、ebay等網購平台以及viviebikes公司網站，以365至950美元銷售（約新台幣1.07至2.78萬元），目前已有14起電池過熱通報，其中3起發生火災，所幸並未出現人員傷亡。

CPSC呼籲消費者應立即停止騎乘召回的電動自行車，可向VIVI聯繫以便取得免費的更換電池和充電器，至於拆卸下來的鋰電池切勿丟在垃圾桶、一般電池回收場所，應交給家庭危險廢棄物收集中心或按照當地規定處理。

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