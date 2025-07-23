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    4歲男童拔乳牙身亡 網驚：這手術為何需要全麻？

    湖南一名4歲男童進行全身麻醉拔乳牙手術後，不幸去世。（擷取自微博）

    湖南一名4歲男童進行全身麻醉拔乳牙手術後，不幸去世。（擷取自微博）

    2025/07/23 13:21

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省一名4歲男童近日在醫院拔牙，全身麻醉後不幸身亡，家屬質疑醫院過失，醫院則拒絕提供監視器畫面。消息引發討論，多數網友質疑這麼小的孩子「為何需要全麻」？對此，醫院僅稱「正在處理」。

    《齊魯晚報》報導，一名網友22日爆料，男童於21日中午12時40分左右進手術室，前後不到半小時就出事了，陸續進去很多醫師進行搶救，但始終不告訴家屬手術室裡的情況，「問了不下10次小孩的情況，所有醫師異口同聲說不知道」，直到3小時後實在紙包不住火了，才通知家長轉到加護病房，「進去1小時說沒希望了」。

    該網友說：「誰能想到，一次再普通不過的乳牙拔除，一次本應短暫的麻醉，桂陽縣人民醫院做成全麻牙未拔，竟成了他與世界的最後告別。」該網友發出多段影片，指是該院醫師說「年紀太小了，需要打全麻。」

    有網友質疑：「孩子6歲才開始換牙。4歲為什麼要拔掉乳牙？這乳牙發生了什麼事？」更多網友批評「過度醫療為了賺錢」，呼籲家屬「最好做個屍檢（驗屍）」。

    另有網友分享經驗稱，「拔乳牙根本毋須全麻，如果孩子不配合，讓家長把孩子的手腳按住就好，一個大人按不住，就多叫兩個大人一起幫忙按。需要麻醉，最多也是局麻。」還有網友表示，中國醫療事故頻發「剛剛不也有3歲孩子切扁桃體給孩子切成植物人了！」

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