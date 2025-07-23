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    抗議加薩戰爭！以色列郵輪遭希臘人拒絕登島

    以色列郵輪「皇冠鳶尾花號」遭拒絕上希臘希羅斯島，資料照。（美聯社）

    以色列郵輪「皇冠鳶尾花號」遭拒絕上希臘希羅斯島，資料照。（美聯社）

    2025/07/23 13:14

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1艘以色列郵輪22日原定將停靠希臘希羅斯島（Syros Island），卻因島上約300名抗議加薩戰爭的民眾反對，只能被迫改變行程至賽普勒斯（Cyprus）。

    綜合外媒報導，以色列郵輪「皇冠鳶尾花號」22日原定將停靠至希臘希羅斯島，不料卻遇上當地300名示威民眾反對，他們高舉「停止種族滅絕」、「自由巴勒斯坦」的口號，拒絕讓該郵輪上岸。

    有抗議民眾表示，當巴勒斯坦人在加薩地帶受到苦難，而以色列遊客卻能四處旅遊享樂，這是不可接受的。據了解，這些示威群眾在當地將反對戰爭的傳單散佈在街道上，還有人舉著巴勒斯坦的國旗進行掃街遊行。

    為確保郵輪上超過1600名遊客的安全，船員不敢隨意停靠在港口，他們擔心一旦船隻上岸就會引發暴力衝突，因此在透過以色列大使館聯繫希臘官員交涉無果後，便決定更改目的地，最終前往賽普勒斯，結束雙方對峙。

    儘管本次事件無人傷亡，但希臘國內反以色列以及反猶太主義的聲量正持續升溫，過去在首都雅典（Athens）便有當地人攻擊以色列遊客的事件，在本（7）月初也傳出新開幕的以色列餐廳遭人破壞，該餐廳老闆指控這是反猶太攻擊。

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