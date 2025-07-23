川普告媒體大獲全勝！獲價值逾10億賠償 他討厭節目也被腰斬

美國總統川普。（美聯社）

2025/07/23 12:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普先前指控，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）在播出他與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）選前專訪時，進行「誤導性剪輯」。今（22）日川普在社群平台宣稱，他剛與CBS母公司派拉蒙（Paramount）達成1600萬美元（約新台幣4億7000萬元）和解，未來還將獲得2000萬美元（約新台幣5億9000萬元）廣告與節目資源，總計3600萬美元（約新台幣10億6000萬元）。

根據《衛報》報導，川普提起訴訟的時間點，派拉蒙正與好萊塢製片公司天舞影業（Skydance Media）洽談以80億美元（約新台幣2300億元）出售交易，交易尚待聯邦核准。外界認為派拉蒙選擇和解與此有關，因為派拉蒙先前才說過這起訴訟「完全沒有根據」。

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巧合的是，CBS上週宣布將於2026年5月終止由柯柏（Stephen Colbert）主持的《史蒂芬·柯柏深夜秀》（The Late Show with Stephen Colbert）。該節目以銳利政治諷刺聞名，曾多次諷刺、批評川普，川普也曾在過去多次對該節目及柯柏本人表達厭惡。對此，主持人柯柏上週稱派拉蒙和解「是一筆肥厚賄款」，直言派拉蒙本可打贏官司。

民主黨參議員亞當‧希夫（Adam Schiff）警告，若CBS是基於政治壓力終止節目，公眾有權知道真相。派拉蒙則聲明，終止節目純屬財務考量，與節目內容無關。

此外，天舞影業由科技大亨賴瑞·艾里森之子創立，與川普關係密切，令此案政治色彩更加濃厚。

柯柏自2015年接棒《深夜秀》，節目長年穩坐深夜時段收視冠軍，也深受台灣年輕觀眾喜愛，被本土節目《博恩夜夜秀》視為靈感來源之一。如今節目慘被腰斬，讓不少粉絲不捨，也令媒體政治交織問題再度成為焦點。

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