最新大規模研究發現：週休3日讓員工更快樂、工作效率增

一項大型研究顯示，與每週工作5天的公司相比，每週工作時間4天員工的倦怠感顯著減輕，工作滿意度和心理健康也有所改善，同時工作效率也提升。（法新社）

2025/07/23 13:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由美國波士頓學院所領導的一項大型研究顯示，與每週工作5天的公司相比，每週工作時間4天員工的倦怠感顯著減輕，工作滿意度和心理健康也有所改善，同時工作效率也提升。

《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）期刊刊登一篇最新研究，由波士頓學院主導一項大規模國際研究，涉及來自美國、英國、加拿大、愛爾蘭、澳洲和紐西蘭6個國家的141家公司共2896名員工，這些公司實施每週工作4天，與12家正常5天工作制的公司進行了比較。

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在為期6個月的縮短工作時間試驗前後，研究人員對員工進行了調查，結果顯示個人工作時間減少越多，幸福感越高，同時員工自我報告顯示，每週工作4天的人倦怠感降低、工作滿意度提高，心理健康狀況改善，連身體健康狀況也略有改善。

研究指出，這種改善主要是因為員工的睡眠問題減少了、疲勞感減輕了，同時工作能力提高了，意味著休息得更好、更健康的人能夠在更短的時間內提高工作效率。

未參與研究的臨床心理學家、紐西蘭薩瑟蘭（Dougal Sutherland）博士表示，過去十年的研究結果普遍表明，每週4天全薪工作制對員工福祉和公司業績的有效性是積極的，然而，過去研究受到數據收集條件困難、缺乏對照和縱向數據的限制。

而這項研究樹立了新的標準，它透過大樣本研究發現，還有一個重要因素是，參與公司在試驗開始前的幾週就接受了指導，幫助他們找到更有效率的員工工作方式，精簡流程，並減少不必要的會議或任務，如果沒有任何支持性的工作場所支撐，僅僅減少工作時間不太可能產生相同的效果。

薩瑟蘭強調：「隨著企業不斷尋求創新方法來改善員工的福祉，這項研究為企業提供了一個強有力的商業案例，即以更聰明的方式工作，而不是更長時間地工作，以保持員工及其工作效率的強勁增長。」

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