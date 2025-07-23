哥大處罰親巴勒斯坦學生 單一政治抗議事件停學人數破紀錄

美國哥倫比亞大學22日表示，將對數十名支持巴勒斯坦的學生進行紀律處分。（法新社）

2025/07/23 12:25

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國哥倫比亞大學22日表示，將對數十名5月初佔領學校主圖書館部分區域進行抗議的親巴勒斯坦學生進行紀律處分。哥倫比亞大學巴勒斯坦支持組織（Columbia for Palestine）聲稱，此次紀律處分標誌著校園歷史上單一政治抗議事件中最多停學人數。

根據《衛報》報導，哥倫比亞大學指出，處罰措施包括留校察看、停學一至三年、撤銷學位、開除學籍等。

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哥倫比亞大學指出，擾亂學術活動違反學校政策和規定，此類違規行為必然會產生後果。

另外川普政府3月表示，將因哥倫比亞大學處理去年親巴勒斯坦抗議活動的方式而對其進行處罰，取消其數億美元研究經費。川普政府指出，哥倫比亞大學對涉嫌反猶太主義以及騷擾大學社區猶太人行為的回應不足。

在川普政府宣布取消資金後，哥倫比亞大學聲稱，學校支持言論自由，但在教學大樓和學術活動場所內發生的抗議活動，阻礙學校維護核心學術使命。

一些包括猶太團體在內的抗議者認為，川普政府錯誤地將他們對以色列襲擊加薩的批評，與反猶太主義混為一談。

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