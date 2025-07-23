死神擦肩！墨航降落險撞150人起飛客機 驚險60公尺從頭頂飛過

墨西哥航空驚傳降落出包，險釀空難。（法新社）

2025/07/23 12:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥城貝尼托·華雷斯國際機場（Aeropuerto Internacional Benito Juárez）21日發生驚險飛航事件，一架正在降落的墨西哥航空（AeroMéxico）客機差點迎頭撞上一架正要起飛的達美航空（Delta Air Lines）客機，事發時跑道相當繁忙，兩機最近距離不到200英尺（約61公尺），所幸未釀事故。

《CNN》 報導，根據達美航空聲明，載有144名乘客與6名機組人員的達美航空590航班正在跑道滑行起飛時，飛行員突然發現另一架飛機在他們前方降落。飛行員立即中止起飛並駛回航廈。該班機最終延遲約3小時後，仍順利飛往亞特蘭大。

航班追蹤網站Flightradar 24顯示，墨西哥航空1631航班的巴西航空工業190（Embraer 190）客機，飛過滑行中的達美班機上空時距離不到200英尺，並在前方的5R跑道緊急降落。

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達美航空表示，已將此事件通報墨西哥民航當局、美國聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）進行調查。墨西哥航空與墨西哥民航局則尚無相關回應。

值得注意的是，美國FAA曾於2021年5月將墨西哥的航空安全等級降為第2級，原因是其不符合最低的國際安全標準。直到2023年9月，在FAA透過技術支援提供專業知識與資源，解決安全問題之後，才重獲最高等級的「第一類」資格認證。

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