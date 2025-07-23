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    美國冰淇淋從23州大規模召回 可能感染李斯特菌

    美國冰淇淋供應商Rich's Ice Cream正召回11萬292箱產品。（擷自X@RichsIceCreamCA）

    美國冰淇淋供應商Rich's Ice Cream正召回11萬292箱產品。（擷自X@RichsIceCreamCA）

    2025/07/23 11:25

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國冰淇淋供應商Rich's Ice Cream正在美國23個州召回11萬292箱產品，這些產品可能含有會導致嚴重疾病的李斯特菌。

    根據《CBS News》報導，美國食品藥物管理局（FDA）表示，此次召回最初於6月啟動，最近已升級為二級威脅，這意味著Rich's Ice Cream產品「可能造成暫時性或醫學上可逆轉的不良健康後果」。

    據聯邦衛生官員稱，這些產品已銷往阿拉巴馬州、亞利桑那州、喬治亞州、伊利諾伊州、愛荷華州、路易斯安那州、麻薩諸塞州、蒙大拿州、內布拉斯加州、內華達州、紐澤西州、紐約州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、俄勒岡州、南卡羅來納州、田納西州、維吉尼亞州、威斯康星州、加州、佛州、德州、賓州。

    美國食品藥物管理局召回公告中，沒有提及任何已報告的疾病，但將召回狀態標記為「正在進行中」。

    李斯特菌感染是由食用被單核細胞增生李斯特菌污染的食物所引起，症狀包括頭痛、發燒、精神狀態改變、行走困難，甚至癲癇發作。美國疾病管制與預防中心警告，感染者還可能出現頸部僵硬和類似流感的症狀，例如肌肉酸痛和疲勞。

    有些人感染李斯特菌後罹患重症風險較高，包括孕婦、新生兒、 老人以及免疫系統較弱的人。

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