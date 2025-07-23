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    舊金山停車新限制 禁止無家者住房車

    美國舊金山於22日通過1項停車新法，今後將禁止無家可歸的民眾住在停在路邊的房車。（美聯社）

    美國舊金山於22日通過1項停車新法，今後將禁止無家可歸的民眾住在停在路邊的房車。（美聯社）

    2025/07/23 12:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山於22日通過1項停車新法，今後將禁止無家可歸的民眾住在停在路邊的房車，市長羅偉（Daniel Lurie）表示，此舉是為了保持人行道通暢以及防止垃圾堆積。

    據《美聯社》報導，舊金山內至少有400輛房車，該市無力住房的人都會選擇住在房車內，當中包含有孩子的移民家庭，此舉也衍生佔據人行道以及環境清潔等問題。對此，舊金山監管部門22日通過新法，禁止民眾住在路邊的房車內，且之後將以收購的方式回收市內的所有房車。舊金山市長羅偉指出，房車不適合長期居住，對於那些難以負擔住房條件的民眾，市政府有責任為他們提供住所，同時清理街道。

    然而，此舉還是引來部分人士批評，無家可歸者聯盟（Coalition for the Homeless）執行長弗里登巴赫（Jennifer Friedenbach）認為，制訂配套措施的細節有些不拘謹，政府提供的住所戶數嚴重不足，或許住房車的無家可歸者最後能擁有住所，但這樣很可能讓有更高需求的人錯失入住的機會。

    房車持有者佩雷斯（Carlos Perez）提到，自己與哥哥在舊金山已生活30多年，當中有10年是在房車內度過，他覺得兄弟2人沒有做錯任何事情，還很盡力在維護街道整潔。另1名房車持有者博林格（Zach Bollinger）也說，羅偉的計畫目光短淺，住房供應不足，導致許多人還是比較願意住在房車內，他感嘆說，若是住房價格便宜些，他也不會選擇住在房車。

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