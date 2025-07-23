石破茂不留任了？產經新聞：8月下旬「重要會議」後辭職

日本首相石破茂面對黨內逼宮壓力傳出態度鬆動，日本媒體報導可能在8月下旬辭職。（彭博資料照）

2025/07/23 11:07

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕日本自民黨執政聯盟在參議院大選失敗，首相石破茂仍執意留任，連日來面對黨內逼宮壓力，態度似乎有所鬆動。日媒報導，石破計畫8月底前宣布辭職。如果石破決定卸任，預計大概9月自民黨可望選出新總裁、10月召開臨時國會上舉行首相提名選舉。

日本產經新聞報導，石破在選後做出留任的決定在黨內引起反彈，批評聲浪愈演愈烈，不過，他已預定8月6日和9日出席在廣島和長崎舉辦的原爆之日和平紀念活動，並於同月15日出席終戰之日紀念活動。另外，「東京非洲發展國際會議」（TICAD），預定8月20日至22日在橫濱舉行，知情人士透露，對於這些重要會議，石破認為不能缺席，所以將在8月下旬宣布去留的決定。

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日本每日新聞則報導，石破已向周遭人士宣布，將依據8月自民黨對參議院選舉結果的檢討彙整，於8月底前宣布辭職。報導還指出，石破今天下午將在自民黨總部與麻生太郎、菅義偉和岸田文雄3位前首相舉行會談，可能會談及他的去留問題。

美日關稅談判是石破在選後決定留任的理由之一，美方今天宣布達成協議，留任的理由也少了一項。石破今天被問到去留問題，僅表示將依據談判結果做出判斷，但在徹底審查協議內容之前，無法發表評論。

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