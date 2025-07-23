加州百年歷史飯店數十隻孔雀被偷 業者心碎：只剩4隻

美國加州沙沙加緬度歷史悠久的萊德飯店（Ryde Hotel）近日驚傳招牌孔雀群離奇失蹤。（美聯社）

2025/07/23 13:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州沙沙加緬度歷史悠久的萊德飯店（Ryde Hotel）近日驚傳招牌孔雀群離奇失蹤，飯店人員指出接獲住客通報，有人目睹2名男子將1隻孔雀塞進籠內後載走，飯店緊急清點後驚覺原本數十隻的孔雀僅剩4隻，懷疑遭人蓄意偷走。

綜合外媒報導，萊德飯店靠近瓦爾納特格羅夫（Walnut Grove）鄉間地區、鄰近加州三角洲，擁有近140年歷史。飯店總經理尼爾森（David Nielsen）指出，有客人19日告知飯店員工，看到1名男子將一隻孔雀塞進籠子，然後裝上一輛小卡車，隔日清點後發生當地數十隻孔雀中，只剩下4隻孔雀。

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沙加緬度郡警長辦公室已展開調查，發言人甘地（Amar Gandhi）表示，雄孔雀每隻市值約2千美元（約新台幣5萬元），雌孔雀則為1千美元（約新台幣2.8萬元），雖然孔雀並非鬥雞常見品種，但仍擔憂其落入黑市動物交易或被遭宰殺作為食材。

尼爾森說，這群孔雀從14年前飯店新任老闆購入的1公1母開始，逐漸繁衍成為飯店地標，平日由員工以菲力牛排、肋眼與鮭魚等剩食餵養，與人親近如寵物，不少還有名字，成為飯店不可或缺的一部分。

飯店活動統籌古爾維奇（Rafe Goorwitch）說，他每天餵食約15隻孔雀2次，最疼愛其中1隻名為「阿里巴巴」（Alibaba，暱稱Baba）的公孔雀，「他常大搖大擺走進宴會廳，就像自己才是老闆一樣」，他還戲稱說「我們都在幫Baba打工」。

尼爾森說，目前飯店剩下的4隻孔雀中，有1隻掉了數根尾毛，代表可能有人試圖偷走牠，已在整個飯店內安裝更多監視器，以保護剩餘孔雀的安全。

根據埃爾克格羅夫歷史學會（Elk Grove Historical Society）資料指出，最初萊德飯店建於1886年，位於現在建築以南幾碼處，現今這棟4層樓高裝飾藝術風格的建築建於1926年禁酒令時期，以地下酒吧聞名，是當地著名地標。

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