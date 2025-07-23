烏克蘭人民怒了！澤倫斯基簽「反貪惡法」爆發3年半最大規模示威

烏克蘭基輔市中心7月22日傍晚，大批民眾手持標語走上街頭，抗議國會通過削弱反貪腐機構權限的新法案，呼籲總統澤倫斯基否決此法。（法新社）

2025/07/23 10:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭的國家團結，正出現戰爭爆發3年半以來最重大的裂痕。根據《美聯社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基22日簽署了1項備受爭議的法案，此舉被廣泛視為削弱了國家反貪腐機構的獨立性。數千名民眾為此走上首都基輔與其他城市的街頭，發起了這場戰爭期間首見的大規模反政府示威。

這項新法案賦予了由總統任命的總檢察長更大權力，使其能干預國家反貪局（NABU）與反貪腐專門檢察官辦公室（SAPO）的調查。這2家機構近年一直在調查澤倫斯基的親信圈，卻在法案通過前夕，遭安全部門以「涉嫌通俄」為由突襲搜查。2家機構發表聯合聲明警告，此法案將使反貪局淪為檢察總長的下屬單位，獨立性蕩然無存。

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此舉立即引爆公眾怒火。許多示威者表示，這次事件在道德上造成的打擊，甚至超過了俄羅斯日常的飛彈空襲。在基輔獨立廣場上，抗議人潮中不乏從前線致電回家、對此感到心寒的士兵家屬。他們高舉「否決法律」、「保護反貪系統就是保護烏克蘭未來」的標語

1名因傷截肢的參戰老兵西莫羅茲（Oleh Symoroz）在現場控訴：「總統沒有樹立零容忍腐敗的榜樣，反而在利用權力控制涉及其盟友的刑案。」

對抗根深柢固的腐敗，是烏克蘭爭取加入歐盟與維持數百億美元西方援助的關鍵。歐盟擴盟專員科斯（Marta Kos）直言，此法案是「嚴重的倒退」，並強調法治是烏克蘭加入歐盟談判的絕對核心。

據報導，烏國情報機構日前突襲搜查NABU辦公室，稱2名官員涉嫌與俄羅斯有聯繫。儘管澤倫斯基辦公室未回應外界質疑，他日前大幅改組戰時內閣，亦被外界視為鞏固其核心圈層的手段。隨著民怨擴散，西部城市利沃夫及其他地區也出現同步抗議潮。

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