丟2歲女嬰悶熱車內半小時 美國冷血母辯稱「不小心鎖住」

美國佛州一名18歲年輕媽媽，日前為與自己的兄妹在電影院看動畫電影《藍色小精靈》，竟將2歲女兒獨自留在體感高達攝氏41度的悶熱車內，所幸警方接獲民眾報案後打破車窗緊急救人。（圖擷自「@Rightanglenews」X）

2025/07/23 11:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一名18歲年輕媽媽，日前為了與自己的兄妹在電影院看動畫電影《藍色小精靈》，竟將2歲女兒獨自留在體感高達攝氏41度的悶熱車內，警方接獲民眾報案後打破車窗救人，女童滿身大汗、臉色潮紅，所幸及時獲救無生命危險。

綜合外媒報導，當地警方19日下午5時許接獲民眾報案，在佛州湖市（Lake City）的Regal Cinema 90戲院附近停車場看到有名嬰兒遭鎖在車內，警方趕到現場後，發現女童困坐於前座乘客座位，全身冒汗、臉色通紅、情緒激動，立刻破窗將人救出。初步估計女童已被困車內至少30分鐘。

請繼續往下閱讀...

警方指出，18歲年輕媽媽梅里瑞克斯（Tripura Merriex）將2歲女兒帶往電影院，與自己的弟妹一同觀看動畫電影《藍色小精靈》，觀看期間女兒因情緒不穩多次哭鬧，梅里瑞克斯起初帶孩子走出戲院到大廳安撫，但在多次失敗後，竟將女童反鎖在停放於戶外的休旅車內，獨自返回影廳看電影。

據警方報告提及，當時外頭氣溫攝氏約達34度，體感高達約41度。年輕母親梅里瑞克斯對整起事件態度冷漠，一度辯稱是「不小心把孩子鎖進車內」，完全不覺得此舉有何不妥。不過，現場目擊者、電影院員工指稱，她多次進出戲院察看小孩，甚至後來直接叫弟妹輪流外出察看，自己則待在戲院吹冷氣。

警方透露，梅里瑞克斯的丈夫向調查人員透露，她過去處理孩子情緒問題時經常做出「極不理性」決定，也缺乏育兒耐性，面對壓力容易情緒失控。

湖市警察局長巴特勒（Gerald Butler）21日發布聲明提及，將孩童單獨留在高溫車內是極為危險的行為，感謝民眾通報及時救人，否則恐釀憾事，並敦促所有家長在任何時候都要將孩子的安危放在首位。

目前梅里瑞克斯被關押於哥倫比亞郡監獄，保釋金為5萬美元（約新台幣144萬元）。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法