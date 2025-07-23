保全提早1小時站崗猝死！公司：不是上班時間不算職災

中國陝西省西安市一名男保全提早1小時上班，沒想到意外死亡。（擷取自極目新聞）

2025/07/23 11:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省西安市一名男保全近日提早1小時到班，在等待交班時，昏倒在警衛室，送醫搶救仍不治。家屬認為警衛室悶熱擁擠是猝死主因，雇主則稱保全在上班時間前死亡，不算職災，讓家屬難以接受。目前，當地人力資源與社會保障局已介入調查。

《極目新聞》報導，7月15日清晨，上日班的周姓保全提前1個小時左右到班，打算8時與夜班保全交班。交班前，周姓保全在警衛室突然倒地不起，送醫搶救無效，不幸去世。死亡證明顯示，死因為急性心肌梗塞。

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周姓保全的女兒表示，事發當天最高氣溫超過40℃，清晨氣溫在32℃至33℃。她父親生前工作的警衛室、毛坯房宿舍沒有空調。「宿舍是上下鋪，最少住了十幾人，光線昏暗。」

她認為，高溫天氣，父親在工作崗位上猝死，應該算職災。但雇主卻告訴她，父親提前到班，不在工作時間，不算職災，公司只願意進行人道主義賠償。

保全公司副總經理表示，事發後與家屬多次談判，「工傷（職災）和非工傷的賠償金額差距較大」，直指周姓保全是否工傷，須由相關單位認定。他也坦言，公司確實未替周姓保全繳納五險一金（中國勞工社會保險和公積金福利），對職工住宿、工作的環境管理確有漏洞，將進行改善。

周姓男保全工作的警衛室與宿舍。（擷取自極目新聞）

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