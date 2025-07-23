杭州糞水事件持續延燒！1網友「造謠」被逮、民眾瘋搶礦泉水

中國杭州餘杭區住戶用水遭到污染，流出黃色混濁並帶有刺鼻臭味的液體。（圖擷取自微博）

2025/07/23 11:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省杭州市餘杭區近日發生自來水異味事件，大批民眾反映水質混濁、氣味刺鼻，甚至懷疑是排污系統遭到污染。儘管官方多次澄清異味源自「藻類降解產生的硫醚類物質」，並依法查辦網傳「糞水混管」謠言，逮捕一名造謠的網友，但社會大眾對官方說法依舊抱持懷疑，部分居民仍選擇囤搶礦泉水因應。

綜合中媒報導，杭州市餘杭區多位居民自16日起反映家中自來水流出黃濁液體，伴隨糞臭、農藥、塑膠燃燒等異味。部分住戶洗澡後自覺身上沾染惡臭，甚至有人出現腹瀉、皮膚過敏等症狀，引發恐慌與搶購礦泉水潮。

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風波延燒至18日，網路上流出一份署名「良渚派出所」的所謂「警情通報」，聲稱異味來自一名水務集團內部人士刻意竄改管線、將自來水錯接至排污系統。該通報指稱該名劉姓員工事後攜家潛逃越南，試圖規避責任。

但當地警方隨即駁斥這份通報為偽造，強調內容並非官方發布，並對散布謠言者展開調查。餘杭水務公司也於當日發布說明，稱水源異常為苕溪水域受到影響，目前已完成切換供水來源與管線清洗作業，水質已回復穩定。

中國公安部網安局22日表示，初步查明導致異味的為特定自然氣候條件下藻類厭氧降解產生的硫醚類物質。經採樣分析確認後隨即啟動供水突發事件應急預案，切換水源，供水水質得到有效控制，出廠水質安全。

網安局指出，事後，有人在網路上散播一個虛假「警情通報」，謠稱「主城區13處水路接駁下水糞水排污管網」，引發大量關注、討論和誤解。經查，是一名邵姓網友為博取關注，在社群平台發表虛假「警情通報」，造成謠言傳播擴散。目前，該名網友已被屬地公安機關依法刑事拘留。

儘管官方聲稱「出廠水質安全」，許多民眾仍對處理過程與資訊透明度抱持質疑，紛紛留言表示，「主要是官方的解釋完全沒有說服力啊」、「不敢說話，說錯一句話，分分鐘被抓」、「反正誰吃了，誰心裡清楚」、「出廠水質安全。那管道裡和居民家中各類用水、濾水設備怎麼辦呢？」、「造謠很不好，水質也很不好」、「官方解釋具體甚麼原因，最終結果也沒有」。

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