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    馬達加斯加首例！男涉性侵殺害6歲女童遭手術閹割

    馬達加斯加男子20日遭法院判處進行手術閹割，示意圖。（法新社）

    馬達加斯加男子20日遭法院判處進行手術閹割，示意圖。（法新社）

    2025/07/23 11:12

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕馬達加斯加一名男子因對6歲女童實施毆打、強暴後將其殺害，20日遭法院判處進行手術閹割，成為該國1年多前通過新法以來首次實施閹割的對象。

    《法新社》報導，馬達加斯加24歲男子在2024年時，將1名6歲的女童帶至家中進行毆打、強暴，還使用菸頭去燙該名女童，最後狠心將其勒斃。

    20日法院判決結果出爐，該名男子被判處手術閹割，成為自1年多前引入化學閹割作為懲罰以來首次施行的對象，同時他還需終身監禁作苦役。

    上訴法院總檢察長拉扎芬德拉蘭博（Didier Razafindralambo）表示，此次的判決結果是司法系統強而有力的證據，同時也是對那些懷有類似惡意的人做出警告。據馬達加斯加司法部聲稱，光是2024年1月當地就發生133起未成年性侵案，平均每天超過4起。

    然而還是有部分人士反對新法，該國天主教主教譴責，這是違反倫理道德的行為，他認為閹割是一種酷刑，嚴重反對人權以及教義。國際特赦組織也指出，閹割是殘忍、不人道且極具汙辱性的做法，並提到這個懲罰已經違反馬達加斯加憲法中禁止使用酷刑的規定。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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